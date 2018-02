Snowmageddon w Wielkiej Brytanii. W Londynie testują narty

Met Office, narodowy serwis meteorologiczny Wielkiej Brytanii, wydał ostrzeżenie o ekstremalnie niskich temperaturach w tym kraju i opadach œniegu w Londynie, które potrwajš do weekendu.

Na Wyspach dominujšce obecnie w Europie mrozy nazywane sš "Beast from the East", czyli "Bestiš ze Wschodu". Tak dokuczliwej zimy nie było tam od blisko trzydziestu lat. Z powodu mrozu we wtorek zmarły cztery osoby, w wielu miejscach zabrakło też pršdu a komunikacja jest mocno utrudniona.

W œrodę nad ranem w wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarówki w pobliżu miejscowoœci Baston na wschodzie Anglii zginęły trzy Polki. Nie ustalono jednak jeszcze, czy przyczynš wypadku były trudne warunki, jednak w okolicy całš dobę padał œnieg.

Brytyjskie władze stwierdziły, że pogoda "zagraża życiu" obywateli i wezwała ich do zachowania szczególnej ostrożnoœci. Tymczasem choć w Londynie warunki nie sš najgorsze, jedna z internautek nagrała mieszkańca stolicy, który w czasie opadów œniegu próbuje po ulicach poruszać się na nartach.

"Wschodni Londyn nie jest wprawdzie Alpami, a brak zboczy zmusza do trenowania narciarstwa biegowego. Wydaje się jednak, że to ciężka praca, bo piesi, poruszajšcy się po zaœnieżonych chodnikach, chodzš znacznie szybciej, niż narciarz" - komentuje portal Metro.

- Nigdy wczeœniej nie widziałam czegoœ podobnego. Bardzo się cieszę, że akurat spojrzałam przez okno i dałam wszystkim w pracy powód do œmiechu - skomentowała dla portalu autorka nagrania Nicola Heath. Faktycznie, film cieszy się powodzeniem - do tej pory wyœwietliło go już niemal 800 tys. internautów.