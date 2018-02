Niemcy: Za opóźnienia pociągów odpowiadają zmiany klimatyczne?

dmytrok [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Flickr

W czasie styczniowych huraganowych wiatrów w Niemczech, unieruchomionych zostało tysišce połšczeń kolejowych Deutsche Bahn. Niemieckie media oceniajš w czwartek, że firma używa fałszywych wymówek dotyczšcych zmian klimatycznych, zamiast przyznać się do bezradnoœci.

W cišgu ostatniego półrocza dwukrotnie dochodziło w Niemczech do sytuacji, gdy w większoœci kraju pocišgi były odwoływane lub przyjeżdżały z dużymi opóŸnieniami, z powodu gwałtownego wiatru. Huragan przewracał na tory drzewa, zmuszajšc Deutsche Bahn do wstrzymywania składów, a pasażerów do spania na dworcach i koczowania pod centrami informacyjnymi, celem dowiedzenia się, kiedy dotrš do domów.

"Ekstremalne warunki pogodowe miały w ostatnich latach coraz większy wpływ na system kolei" - poinformowała niemiecka kolej. "Naukowcy zgadzajš się, że ta coraz częœciej ekstremalna pogoda jest spowodowana globalnym ociepleniem" - można było przeczytać w komunikacie DB.

Jednak w czwartek "Der Spiegel" stwierdził, że Deutsche Bahn przekręcił prawdę o zmianach klimatycznych, aby uwolnić się od odpowiedzialnoœci za chaos na torach.

"Dane klimatyczne z Niemiec, Skandynawii, Austrii i Szwajcarii nie wskazujš na wzrost liczby sztormów w północno-zachodniej Europie, ani nie pokazujš, że wiatry majš większš siłę, niż w przeszłoœci" - napisał Axel Bojanowski, redaktor naukowy niemieckiej gazety.

Bojanowski wyjaœnia, że klimatolodzy faktycznie przewidujš spadek liczby sztormów w Europie Œrodkowej z powodu ocieplenia w regionie arktycznym. W rzeczywistoœci - jak twierdzi "Spiegel", winę za opóŸnienia i kasowanie połšczeń należy przypisać Deutsche Bahn, która pozwoliła na to, by obok torów kolejowych rosły drzewa.

Po sztormie Frederika, który uderzył w Niemcy w styczniu, organizacja pasażerska Pro Bahn skrytykowała niemieckiego przewoŸnika za pozwolenie na wzrost wysokich drzew tuż przy torach. - Drzewa powinny być sadzone z dala od torów - powiedział Karl_Peter Naumann, rzecznik Pro Bahn, w "Neue Osnabrücke Zeitung". - W pobliżu szlaków kolejowych lepiej jest sadzić tylko krzewy - dodał.

Kolejowi eksperci, z którymi rozmawiał "Spiegel" potwierdzili, że w ostatnich latach w ramach redukcji kosztów DB zmniejszyło liczbę personelu, zajmujšcego się listowiem w pobliżu sieci kolejowych.