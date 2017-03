RevShare, YouTube, blogi: zarabiający w internecie zapłaci nawet 32 procent podatku

Internet daje coraz więcej możliwości zarabiania. Kłopot powstaje wtedy, gdy przychodzi do rozliczenia z fiskusem. Ustawa o PIT, która powstała w 1991 r., nic nie mówi na temat nowych sposobów zarabiania. Jedyną wskazówką dla podatników są interpretacje.

– W większości przypadków zarobki uzyskane w sieci to przychód, który należy rozliczyć. Zjawisko jest nowe, więc budzi szereg wątpliwości – mówi doradca podatkowy Szymon Cieślak.

Izba Skarbowa w Katowicach wyjaśniła w najnowszej interpretacji, jak ma się rozliczyć osoba, która zarabia dzięki programom internetowym typu RevShare. Była to odpowiedź na pytanie podatnika, który uczestniczy w tego typu programach jako osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej. Mają one zasięg globalny i z reguły są umieszczone na zagranicznych serwerach, a siedziby firm znajdują się poza granicami Polski.

Dochód z oglądania

Mężczyzna wyjaśnił, że program umożliwia zarabianie na dwa sposoby. Pierwszy to zakup tzw. AdPacków, czyli pakietów reklamowych. Otrzymuje udział w zyskach firmy w czasie, gdy AdPack jest aktywny. Warunkiem jest obejrzenie raz na dobę dziesięciu reklam. Koszt jednego AdPacka wynosi 50 USD. Po ok. 44 dniach (w zależności od zysków wygenerowanych przez całą platformę) uczestnik otrzymuje zwrot zainwestowanego kapitału plus zazwyczaj 10 proc. zysku, co daje 55 USD.

Drugim sposobem zarabianie jest polecanie programu innym osobom i zdobywanie nowych współpracowników.

Mężczyzna zapytał, jak ma się rozliczyć. Fiskus uznał, że zyski z tego typu programów kwalifikuje się do przychodów z innych źródeł. Oznacza to, że uczestnik programu nie musi wpłacać w ciągu roku zaliczek na podatek. Rozlicza się dopiero po zakończeniu roku na formularzu PIT-36, który składa do końca kwietnia. Płaci PIT według stawek 18 i 32 proc. Program jest opodatkowany wyłącznie w Polsce.

Stawka za blogi i filmy

Izba wyjaśniła też, że przychód z uczestnictwa w programie RevShare powstaje w momencie, gdy administrator programu wypłaci pieniądze na konto lub kartę płatniczą uczestnika. Opodatkowany jest dochód, co oznacza, że od przychodów można odjąć koszty ich uzyskania. Kosztem będzie udokumentowana kwota, którą uczestnik wpłacił do programu. Jeśli będzie miał stratę, czyli wpłaci więcej, niż uzyska, może ją rozliczyć w ciągu kolejnych pięciu lat. Konieczne jest wykazanie straty za dany rok w PIT-36.

RevShare to niejedyny sposób zarabiania w internecie, który trzeba rozliczyć. Do najpopularniejszych należy publikowanie filmów na YouTubie. Zyski należy opodatkować według stawek 18 i 32 proc., jako przychody z innych źródeł.

Coraz więcej osób zarabia też na prowadzeniu bloga. Mogą założyć działalność gospodarczą i rozliczać się według skali lub stawką liniową 19 proc. Należy jednak uważać na koszty. Fiskus kwestionuje ostatnio rozliczenie przez blogerów wydatków na codziennie życie, np. zakupy, nawet jeśli opisuje je w sieci. Bloger może też płacić ryczałt 8,5 proc., a wtedy nie odlicza kosztów.

OPINIA

Barbara Mierosławska - doradca podatkowy

Coraz więcej osób zarabia na programach internetowych typu RevShare. Ustawa o PIT nie reguluje tego typu sytuacji, więc powstaje wiele pytań o prawidłowe opodatkowanie dochodów. Niejednokrotnie są to duże kwoty, gdyż zyski wynoszą średnio 20 proc. od kwoty depozytu wpłaconej na 60 dni. Należy jednak mieć świadomość, że istnieje też duże ryzyko strat. Zdarza się, że program znika z rynku po krótkim czasie. W rozliczeniu podatkowym największą trudność sprawia fakt, że uczestnicy programów otrzymują zapłatę w walucie obcej: euro, dolarach, a nawet bitcoinach (BTC). Oznacza to konieczność przeliczenia każdej operacji według właściwego kursu NBP, czyli wg średniego kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień transakcji zarówno dla przychodów, jak i dla kosztów.