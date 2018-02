Bodnar o sytuacji podatkowej tzw. ofiar ulgi meldunkowej

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w dalszym cišgu napływajš liczne skargi obywateli, wobec których organy podatkowe kwestionujš prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej.

Organy skarbowe stojš na stanowisku, że sprzedaż nieruchomoœci nabytej w latach 2007–2008 przed upływem 5 lat od daty nabycia nie jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy podatnik faktycznie był zameldowany w danym lokalu przez okres co najmniej 12 miesięcy, jednak nie złożył w terminie oœwiadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia.

Z uwagi na to, że postępowania podatkowe wszczynane sš na krótko przed upływem terminu przedawnienia, oprócz zaległoœci podatkowej pojawia się koniecznoœć zapłaty narosłych przez lata odsetek. Co więcej, jak wynika z informacji przekazanych przez Fundację Praw Podatnika, w praktyce wobec ofiar ulgi meldunkowej stawiane sš także zarzuty w postępowaniach karnych skarbowych. - Tego rodzaju działania aparatu skarbowego wzbudzajš istotne zastrzeżenia z punktu widzenia organu stojšcego na straży konstytucyjnych praw i wolnoœci obywatelskich - podkreœla Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jego zdaniem w sprawach ofiar ulgi meldunkowej trzeba zdecydowanie odwołać się do względów słusznoœciowych i opowiedzieć się za prokonstytucyjnš wykładniš przepisów warunkujšcych przyznanie ulgi meldunkowej, tak aby w jak najszerszym zakresie dopuœcić możliwoœć skorzystania przez obywateli z tego zwolnienia.

W wystšpieniu do Minister Finansów, RPO podkreœlił, że problem dotyczy obywateli, którzy faktycznie spełnili warunek materialny w postaci koniecznoœci bycia zameldowanym w danym lokalu przez okres co najmniej 12 miesięcy, jednak nie dopełnili wymogu formalnego w postaci złożenia oœwiadczenia potwierdzajšcego zaistniały już stan faktyczny. Co istotne, sporne oœwiadczenie nie kreowało żadnego nowego stosunku prawnego. Potwierdzało wyłšcznie stan faktyczny, tj. fakt zameldowania. Zdaniem Rzecznika należałoby je zatem traktować jak oœwiadczenie wiedzy.

RPO zwraca uwagę, że w niektórych stanach faktycznych, tj. w przypadku osób, które dokonały zbycia nieruchomoœci nabytej w drodze spadku lub darowizny na rzecz osoby najbliższej, może powstać wštpliwoœć co zakresu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Fundacji Praw Podatnika, skoro ustawodawca zdecydował o zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn majštku przekazywanego na rzecz osób najbliższych i jednoczeœnie zdecydował o wyłšczeniu darowizn i spadków z zakresu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to nie powinno opodatkowywać się wartoœci tego majštku przy braku rzeczywistego jego powiększenia. Tym samym, opodatkowaniu podatkiem dochodowym powinien podlegać przyrost majštku (nadwyżka ponad wartoœć otrzymanego w formie spadku lub darowizny majštku), a nie majštek wczeœniej z opodatkowania wyłšczony.