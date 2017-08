Nowe zasady amortyzacji: zaliczka kosztem? Tak, jeśli dotyczy środków trwałych

Obowiązują już nowe możliwości dotyczące amortyzacji środków trwałych. Warto dokładnie przyjrzeć się znowelizowanym przepisom przed powzięciem decyzji o skorzystaniu z przywilejów, które z nich wynikają, tak aby benefity były jak największe. Zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz osób prawnych, która weszła w życie 12 sierpnia 2017 roku (DzU poz. 1448). Całkowitym novum, które wynika ze zmienionych przepisów, jest postawienie podatnikom do dyspozycji prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wpłat (zaliczek) na poczet nabycia środków trwałych z grup 3–6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Kwota zaliczki, która może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z tą metodologią (art. 22 ust. 1s ustawy o PIT oraz art. 15 ust. 1zd ustawy o CIT), jest limitowana i wynosi maksymalnie 100 000 zł.

Wprowadzone rozwiązanie jest o tyle nowatorskie, że organy podatkowe oraz sądy administracyjne jednoznacznie uznawały za wyłączone z katalogu kosztów uzyskania przychodów te wydatki, które nie miały definitywnego charakteru, a więc wszelkiego rodzaju zaliczki oraz wpłaty na poczet dostaw towarów lub usług realizowanych w późniejszych okresach rozliczeniowych.

Uwaga! Późniejsze nieujęcie nabywanego składnika majątku w ewidencji środków trwałych przez podatnika albo rozpoznanie go w wartości początkowej niższej niż kwota uiszczonej i rozpoznanej jako koszt wpłaty na poczet jego zakupu może determinować obowiązek korekty uprzednio zaewidencjonowanych kosztów uzyskania przychodów. W praktyce sytuacje, w których wartość zaliczki przekracza wartość nabywanego na potrzeby działalności gospodarczej urządzenia, są stosunkowo rzadkie, stąd też należy liczyć, że stosowanie nowej regulacji w tym wypadku nie będzie podatnikom przysparzać istotnych trudności.

Odpis jednorazowy

Równie ciekawą nową regulacją, bezpośrednio powiązaną z możliwością zaliczania do kosztów podatkowych zaliczek na poczet zakupu środków trwałych, jest prawo do dokonania przez podatnika jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w roku podatkowym na wartość do 100 000 zł.

Uwaga! Prawo do skorzystania z tej preferencji podatkowej przysługuje wszystkim podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy od 1 stycznia 2017 r. nabyli środki trwałe z grupy 3–6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Dwie „ulgi"

Co bardzo istotne, wprowadzenie tej korzystnej zmiany nie pociągnęło ze sobą likwidacji obowiązujących do tej pory przepisów, pozwalających na jednorazową amortyzację podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej bądź posiadających status małego podatnika do wysokości 50 000 euro, a stanowiącą formę pomocy de minimis (art. 22k ust. 7 ustawy o PIT oraz art. 16k ust. 7 ustawy o CIT).

Co to w praktyce oznacza? Otóż podatnicy korzystający ze znowelizowanych przepisów, jak również mający prawo do „starej" jednorazowej amortyzacji, będą mieli prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od różnych środków trwałych jednorazowo w łącznej wysokości przekraczającej 300 000 zł w roku podatkowym. Ustawodawca wyraźnie zaznaczył w treści znowelizowanych przepisów, że obu przepisów dotyczących jednorazowej amortyzacji nie można stosować łącznie do jednego środka trwałego. Jeżeli zatem w związku z nabyciem środka trwałego podatnik ma prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zarówno w ramach pomocy de minimis, jak i w myśl znowelizowanych przepisów, musi wybrać, którą z preferencyjnych metod amortyzacji będzie stosował.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że jednorazowa amortyzacja wprowadzona omawianą nowelizacją nie stanowi pomocy de minimis, a co za tym idzie, skorzystanie z tej preferencji nie wiąże się z dodatkowymi, uciążliwymi obowiązkami dokumentacyjnymi.

Ważna analiza

Z praktycznego punktu widzenia, przy inwestowaniu w zakup kilku środków trwałych należy rozważyć, w stosunku do którego z nich zastosowanie jednorazowej amortyzacji będzie najbardziej korzystne. Zwykle jest to środek trwały o najwyższej wartości bądź mający najniższą, podstawową stawkę amortyzacji (najdłuższy normatywny okres amortyzacji). Zastosowanie jednorazowej amortyzacji dla takich środków trwałych może w znaczący sposób przyśpieszyć zaliczenie poniesionych nakładów inwestycyjnych w kosztach uzyskania przychodów.

Oczywiście nowe przepisy można potraktować również jako narzędzie optymalizacji płynności finansowej. Skorzystanie z jednorazowej amortyzacji na całe 100 000 zł, a tym samym wygenerowanie istotnych kosztów uzyskania przychodów na początku roku podatkowego, może skutkować brakiem obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy w kolejnych miesiącach z uwagi na fakt, że podstawa opodatkowania kalkulowana jest narastająco.

Przykład

Pan Jan, prowadzący małą firmę usługową, nabył w styczniu 2018 r. minikoparkę o wartości netto 88 000 zł. Świadczy nią usługi, osiągając miesięczne dochody średnio na poziomie 10 000 zł. Dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na początku roku na całą wartość nabytego środka trwałego, jak również odliczenie zapłaconych składek ZUS mogą spowodować, że w trakcie roku u pana Jana nie wystąpi dochód do opodatkowania, a w konsekwencji nie będzie on zobligowany do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Gdyby pan Jan amortyzował koparkę stosując stawkę z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, mógłby z tytułu jej zużycia zaliczyć do kosztów podatkowych jedynie 17 600 zł odpisów amortyzacyjnych.

Tylko fabrycznie nowe

Nowo obowiązujące przepisy o jednorazowej amortyzacji mają zastosowanie do fabrycznie nowego środka trwałego, którego wartość wynosi co najmniej 10 000 zł, lub kilku nowych środków trwałych o łącznej wartości przekraczającej 10 000 zł, z tym że wartość każdego z nich z osobna musi przekraczać 3500 zł. Należy również nadmienić, że wspomniana kwota limitu 100 000 zł obejmuje łącznie zarówno odpisy amortyzacyjne, jak i wcześniej opisywaną zaliczkę na nabycie środka trwałego zaliczoną już do kosztów uzyskania przychodu. Jeśli zatem podatnik uprzednio zaliczył do kosztów uzyskania przychodów zaliczkę na nabycie środka trwałego, wówczas wartość zaliczonej do kosztów kwoty zaliczki pomniejszy limit jednorazowej amortyzacji.

Przykład

14 sierpnia br. X sp. z o.o. wpłaciła na poczet nabycia środka trwałego (maszyny do robót budowlanych) 50 000 zł. Na podstawie art. 15 ust. 1zd ustawy o CIT, w sierpniu spółka zaliczyła wskazaną wartość do kosztów uzyskania przychodów.

W grudniu dostawca przekaże spółce gotową maszynę, wystawiając fakturę rozliczeniową na 200 000 zł netto. Po uiszczeniu pozostałej należnej dostawcy kwoty (150 000 zł) spółka wprowadzi w tym samym miesiącu maszynę do ewidencji środków trwałych. W grudniu spółka będzie mogła dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na 50 000 zł. W kolejnych miesiącach spółka będzie miała prawo do dalszej amortyzacji maszyny przy zastosowaniu stawki amortyzacji z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (tj. 20 proc.).

Zdaniem autora

Korzyści odczują głównie niewielkie podmioty - Michał Górniak, starszy konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu

Wprowadzone do ustaw podatkowych regulacje, omówione w artykule, należy odczytywać jako korzystną zmianę, pozwalającą na szybszą „podatkową konsumpcję" poniesionych przez przedsiębiorców wydatków na nowe inwestycje. Ideą przyświecającą nowelizacji była chęć stymulacji środków uruchamianych przez przedsiębiorców na nowe inwestycje, poprzez zastosowanie zachęty podatkowej. I choć wydaje się, że w dłuższym horyzoncie czasowym zmiana ta nie będzie miała aż tak istotnego znaczenia dla pobudzenia gospodarki, jak chociażby zaimplementowana niedawno ulga na działalność badawczo rozwojową, to należy ocenić ją pozytywnie. Może bowiem przynieść wydatną korzyść w postaci sporej fiskalnej ulgi, szczególnie dla mikro i małych przedsiębiorców.