Jak rozliczyć wierzytelności w kosztach podatkowych firmy

Od 1 stycznia br. nie ma już wštpliwoœci, że kwoty odpisane przez przedsiębiorcę jako nieœcišgalne, umorzone lub sprzedane ze stratš mogš być rozliczone w rachunku podatkowym do wysokoœci przychodu należnego wykazanego wczeœniej w zwišzku z danš należnoœciš.

Od Nowego Roku zmieniły się przepisy ustaw o CIT i o PIT dotyczšce zaliczania w koszty wierzytelnoœci (odpisanych jako nieœcišgalne, umorzonych lub sprzedanych ze stratš). Obecnie przepisy w sposób jednoznaczny przesšdzajš, że poniesiony z tego tytułu koszt nie może przekroczyć wczeœniej wykazanego w zwišzku z danš wierzytelnoœciš przychodu należnego. Nowe przepisy powinny zatem usunšć istniejšce do tej pory wštpliwoœci w tym zakresie.

Straty

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

- strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelnoœci, chyba że wierzytelnoœć ta uprzednio, na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o CIT lub art. 14 ustawy o PIT, została zarachowana jako przychód należny (zob. do art. 16 ust 1 pkt 39 ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy o PIT, w brzmieniu obowišzujšcym do 31 grudnia 2017 r.),

- strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelnoœci, w tym w sposób okreœlony w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT lub art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT (tj. wniesienia aportu do spółki albo do spółdzielni), z wyjštkiem wierzytelnoœci lub jej częœci, które uprzednio zostały zarachowane jako przychód należny - do wysokoœci uprzednio zarachowanej jako przychód należny (zob. art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy o PIT, w brzmieniu obowišzujšcym od 1 stycznia 2018 r.)

1 stycznia 2018 r. ustawodawca wprowadził zmiany dotyczšce uznania za koszt podatkowy straty ze zbycia wierzytelnoœci (art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy o PIT) poprzez ograniczenie jej wysokoœci wyłšcznie do kwoty uprzednio wykazanego przychodu należnego.

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy zmieniajšcej ustawy o CIT i o PIT, koniecznoœć doprecyzowania tych przepisów jest konsekwencjš uchwały NSA z 11 czerwca 2012 r. (I FPS 3/11). W uchwale tej NSA twierdził, że zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelnoœci na podstawie art. 22 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy o PIT albo na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT następuje przy uwzględnieniu wartoœci wierzytelnoœci z należnym podatkiem od towarów i usług. Oznaczało to, że kalkulujšc stratę na sprzedaży wierzytelnoœci, podatnik miał prawo wzišć pod uwagę kwotę brutto wierzytelnoœci, a nie wyłšcznie wartoœć zarachowanego wczeœniej przychodu (kwotę netto wierzytelnoœci).

Ustalono górny limit

W wyniku nowelizacji, od 1 stycznia 2018 r. maksymalna wysokoœć straty, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy o PIT, nie może przekroczyć wysokoœci uprzednio wykazanego przychodu należnego.

Przykład

19 lutego 2018 r. X sp. z o.o. sprzedała towary firmie Y za kwotę 12 300 zł, tym VAT 2 300 zł. Na udokumentowanie dostawy wystawiała fakturę z terminem płatnoœci 2 marca 2018 r. W lutym 2018 r. spółka X zaliczyła do przychodów kwotę netto w wysokoœci 10 000 zł. Z uwagi na to, że firma Y nie zapłaciła za towary, spółka X zdecydowała się w maju 2018 r. sprzedać całš wierzytelnoœć (12 300 zł) firmie windykacyjnej. Za przedmiotowš wierzytelnoœć spółka X otrzymała:

Wariant I: 11 000 zł (strata w wysokoœci 1 300 zł) – kosztem uzyskania przychodów będzie cała poniesiona strata z tytułu sprzedanej wierzytelnoœci, tj. kwota 1 300 zł

Wariant II: 6 300 zł (strata w wysokoœci 6 000 zł) – kosztem uzyskania przychodów będzie cała poniesiona strata z tytułu sprzedanej wierzytelnoœci, tj. kwota 6 000 zł

Wariant III: 1 300 zł (strata w wysokoœci 11 000 zł) – kosztem uzyskania przychodów będzie strata z tytułu sprzedanej wierzytelnoœci, ale tylko do wysokoœci kwoty zarachowanej uprzednio jako przychód, tj. 10 000 zł; pozostała czeœć straty, tj. 1 000 zł nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Gdy nie ma szans na odzyskanie

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

- umorzonych wierzytelnoœci, z wyjštkiem tych, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o CIT lub art. 14 ustawy o PIT zostały zarachowane jako przychody należne (zob. art. 16 ust 1 pkt 44 ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 pkt 41 ustawy o PIT, w brzmieniu obowišzujšcym do 31 grudnia 2017 r.),

- umorzonych wierzytelnoœci, z wyjštkiem wierzytelnoœci lub jej częœci, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne (które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne – w przypadku podatników PIT) - do wysokoœci zarachowanej jako przychód należny (zob. art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 pkt 41 ustawy o PIT, w brzmieniu obowišzujšcym od 1 stycznia 2018 r.).

A zatem od 1 stycznia 2018 r. w przypadku umorzenia wierzytelnoœci kosztem uzyskania przychodów jest umorzona wierzytelnoœć, jeżeli wczeœniej została zarachowana jako przychód należny, ale tylko do wysokoœci przychodu należnego wczeœniej wykazanego w zwišzku z tš wierzytelnoœciš. Natomiast niewštpliwie zawarta w kwocie wierzytelnoœci kwota podatku od towarów i usług nie może być zaliczona w koszty podatkowe.

Przykład

Załóżmy, że znana nam z poprzedniego przykładu spółka X nie sprzedała tej wierzytelnoœci, lecz w lipcu 2018 r. umorzyła wierzytelnoœć firmie Y. Z uwagi na to, że wczeœniej spółka X zarachowała umorzonš wierzytelnoœć jako przychód należny, będzie mogła zaliczyć jš do kosztów uzyskania przychodów, ale tylko do wysokoœci zarachowanej jako przychód należny, tj. do kwoty 10 000 zł. Kwota 300 zł odpowiadajšca VAT z tytułu przeprowadzonej dostawy nie będzie mogła być zaliczona w koszty podatkowe.

Od 1 stycznia 2018 r. nie zmieniły się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 43 ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 pkt 40 ustawy o PIT. Nie uważa się więc nadal za koszty uzyskania przychodów:

- umorzonych kredytów (pożyczek) bankowych, w tym nabytych wierzytelnoœci banku hipotecznego, jeżeli ich umorzenie nie jest zwišzane z:

a) bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków lub

b) postępowaniem restrukturyzacyjnym, lub

c) realizacjš programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw

(zob. art. 16 ust. 1 pkt 43 ustawy o CIT),

- umorzonych pożyczek, jeżeli ich umorzenie nie jest zwišzane z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłoœciowym (zob. art. 23 ust. 1 pkt 40 ustawy o PIT)

Od 1 stycznia 2018 r. w sposób jednoznaczny przepisy stanowiš, że w przypadku odpisania wierzytelnoœci jako nieœcišgalnej (jeżeli została wczeœniej zarachowana do przychodów należnych i jej nieœcišgalnoœć została właœciwie udokumentowana), kosztem uzyskania przychodów będzie odpisana wierzytelnoœć, ale tylko do wysokoœci wczeœniej wykazanego w zwišzku z tš wierzytelnoœciš przychodu należnego (tj. w kwocie netto). Natomiast niewštpliwie zawarta w kwocie wierzytelnoœci kwota podatku od towarów i usług nie będzie mogła być zaliczona w koszty podatkowe.

Przykład

Załóżmy, że znana nam z poprzedniego przykładu spółka X nie sprzedała tej wierzytelnoœci ani jej nie umorzyła. W grudniu 2018 r. spółka X dowiedziała się, że w stosunku do firmy Y został oddalony wniosek o ogłoszenie upadłoœci, gdyż majštek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Spółka X uzyskała stosowne postanowienie sšdu w tym zakresie. W konsekwencji odpisała tę wierzytelnoœć jako nieœcišgalnš. Ponieważ spółka X wczeœniej zarachowała tę wierzytelnoœć jako przychód należny, będzie mogła zaliczyć jš do kosztów uzyskania przychodów, ale tylko do wysokoœci zarachowanej jako przychód należny, tj. do kwoty 10 000 zł. Kwota 2 300 zł odpowiadajšca podatkowi od towarów i usług nie będzie mogła być zaliczona w koszty podatkowe.

Nieœcišgalnoœć trzeba udokumentować

Stosownie do art. 16 ust. 2 ustawy o CIT i art. 23 ust. 2 ustawy o PIT, za wierzytelnoœci nieœcišgalne uważa się te wierzytelnoœci, których nieœcišgalnoœć została udokumentowana:

1) postanowieniem o nieœcišgalnoœci, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadajšcym stanowi faktycznemu, wydanym przez właœciwy organ postępowania egzekucyjnego, albo

2) postanowieniem sšdu o:

a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłoœci, gdy majštek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, lub

b) umorzeniu postępowania upadłoœciowego, jeżeli zachodzi okolicznoœć wymieniona w lit. a, lub

c) zakończeniu postępowania upadłoœciowego, albo

3) protokołem sporzšdzonym przez podatnika, stwierdzajšcym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne zwišzane z dochodzeniem wierzytelnoœci byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

Wierzytelnoœci sprzed 1 stycznia 2018 r.

Niestety ustawa zmieniajšca przepisy o CIT i o PIT nie zawiera przepisów przejœciowych dotyczšcych stosowania przepisów znowelizowanych od 1 stycznia 2018 r. (art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a, pkt 39 i 44 ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 20, 39 i 41 ustawy o PIT). Z tego względu należy się liczyć z tym, że – kierujšc się tzw. zasadš bezpoœredniego stosowania nowych przepisów – organy podatkowe uznajš, iż przy zaliczaniu po 1 stycznia do kosztów uzyskania przychodów powstałych przed tš datš wierzytelnoœci (odpisanych jako nieœcišgalne, strat z tytułu ich sprzedaży lub umorzonych) należy stosować nowe przepisy. Kwota VAT zawarta w tych wierzytelnoœciach niewštpliwie nie będzie więc mogła zostać zaliczona do kosztów podatkowych.

Uwaga! Podatnicy CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczšł się przed 1 stycznia 2018 r., a zakończy się po 31 grudnia 2017 r. (np. rozpoczšł się 1 marca 2017 r., a zakończył 28 lutego 2018 r.), stosujš do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy o CIT w brzmieniu dotychczasowym, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 4 ustawy o CIT (zob. art. 4 ust. 2 ustawy zmieniajšcej CIT i PIT). Zatem jedynie ta grupa podatników do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego stosuje art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a, pkt 39 i pkt 44 ustawy o CIT w brzmieniu obowišzujšcym do 31 grudnia 2017 r.

Należnoœci przedawnione bez zmian

Zmiany nie objęły natomiast wierzytelnoœci odpisanych jako przedawnione. Nadal zatem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelnoœci odpisanych jako przedawnione (zob. art. 16 ust. 1 pkt 20 ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT).

Co zalicza się do przychodów z działalnoœci gospodarczej

1 stycznia 2018 r. znowelizowane zostały także przepisy art. 12 ustawy o CIT i art. 14 ustawy o PIT.

CIT

Za przychody zwišzane z działalnoœciš gospodarczš i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osišgnięte w roku podatkowym:

- uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłšczeniu wartoœci zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (zob. art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, w brzmieniu obowišzujšcym do 31 grudnia 2017 r.)

- a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłšczeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłšczeniu wartoœci zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (zob. art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, w brzmieniu obowišzujšcym od 1 stycznia 2018 r.)

Uwaga! Do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług (art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o CIT – przepis ten nie zmienił się od 1 stycznia 2018 r.).

PIT

Za przychód z działalnoœci, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, tj. pozarolniczej działalnoœci gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłšczeniu wartoœci zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników sprzedajšcych towary i usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ustawy o PIT – przepis ten nie zmienił się od 1 stycznia 2018 r.).