NSA: przepisy o zwolnieniach i ulgach trzeba interpretować ściśle

We wniosku o interpretację spółka wyjaœniła, że w czerwcu 2014 r. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalnoœci w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE). Spółka prognozuje, że pierwszy dochód osišgnie w 2019 r. Dalej tłumaczyła, że do tego czasu, w zwišzku z wydatkami inwestycyjnymi, będzie ponosić stratę. Spodziewa się też, że limit pomocy publicznej przypadajšcy na zwolnienie w CIT zostanie przez niš wykorzystany w 2019 r. W zwišzku z tym, że wartoœć inwestycji jakš zrealizuje, wielokrotnie przewyższa maksymalnš wysokoœć kosztów kwalifikowanych inwestycji, spółka przekroczy limit dopuszczalnej pomocy publicznej na długo przed upływem terminu zakończenia inwestycji okreœlonego w zezwoleniu. W tej sytuacji zapytała, czy po wyczerpaniu limitu dopuszczalnej pomocy publicznej i zakończeniu korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT będzie mogła rozliczyć powstałš do tego czasu stratę na zasadach okreœlonych w art. 7 ust. 5 ustawy o CIT.

Fiskus nie widział takiej możliwoœci. Zauważył, że spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalnoœci na terenie strefy i ma ona prawo skorzystać z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z tej działalnoœci. Skoro zatem dochód uzyskany przez spółkę może być wolny od podatku, to zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o CIT przychodów z działalnoœci prowadzonej na terenie strefy i kosztów ich uzyskania nie uwzględnia się przy ustalaniu dochodu stanowišcego podstawę opodatkowania. Jak tłumaczył fiskus, wartoœci te nie sš brane pod uwagę również przy ustalaniu straty (art. 7 ust. 4 ustawy o CIT). Oznacza to, że strata poniesiona przez spółkę w wyniku prowadzenia działalnoœci strefowej nie jest stratš podatkowš w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o CIT.

Najpierw rację fiskusowi przyznał Wojewódzki Sšd Administracyjny w Poznaniu. Przypomniał, że co do zasady przepisy o ulgach podatkowych, jako przewidujšce wyjštki od zasady powszechnego opodatkowania, powinny być interpretowane œciœle. WSA zwrócił uwagę na regulacje zwišzane z cofnięciem podatnikowi zezwolenia w strefie. Wynikajšcy z nich tryb zapłaty podatku po cofnięciu zwolnienia wskazuje, że uzyskanie przez przedsiębiorcę pomocy publicznej w postaci zwolnienia podatkowego zwišzane jest wyłšcznie z uzyskanym dochodem z działalnoœci gospodarczej w strefie, a nie z poniesionš stratš z tej działalnoœci.

Takiego samego zdania był Naczelny Sšd Administracyjny. Uznał, że art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, regulujšcy prawo do obniżania dochodu o straty poniesione w latach ubiegłych, nie ma zastosowania do dochodów i strat poniesionych w zwišzku z prowadzeniem działalnoœci gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej, niezależnie od wysokoœci tych strat oraz okresu zwolnienia podatkowego, w którym zostały poniesione. Konstytucyjna zasada równoœci i powszechnoœci opodatkowania nie uzasadnia, żeby beneficjent zwolnienia podatkowego korzystał – także i ponadto – z prawa do obniżenia podstawy opodatkowania o neutralnš podatkowo stratę ekonomicznš, poniesionš w okresie wskazanego przywileju podatkowego.

NSA podkreœlił, że ustawodawca nie przewidział możliwoœci uwzględnienia – po utracie zwolnienia – straty ekonomicznej, poniesionej w czasie zwolnienia podatkowego.

Wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 30 listopada 2017 r. (II FSK 180/16).

Komentarz eksperta

Mirosław Siwiński, radca prawny, doradca podatkowy, dyrektor Departamentu Podatków Kancelarii Prof. W. Modzelewskiego

Wyrok NSA jest wyrazem jednolitej linii orzeczniczej, na co sšd się powołał, co niekoniecznie oznacza, że argumentacja w nim przedstawiona do końca przekonuje. Zasada œcisłego czytania zwolnień podatkowych nie oznacza przecież, że należy czytać je wšsko, lecz właœnie œciœle. A art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT wyraŸnie mówi o dochodzie, a nie o stracie. Tej dotyczy w omawianym kontekœcie właœciwie wyłšcznie art. 17 ust. 6 ustawy o VAT, który NSA w tym wyroku interpretuje jako uniemożliwiajšcy „odliczenie straty od dochodu do opodatkowania (...) także w przypadku cofnięcia zezwolenia". Wydaje się to być interpretacjš prawidłowš, ale tylko w odniesieniu do sytuacji utraty zwolnienia: zmniejsza się stratę „o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił prawo do zwolnienia". Ale utracić można jedynie coœ, z czego się korzystało, a jak wyraŸnie wskazuje art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, zwolnienie zastosować można tylko do dochodu. Tego jednak skarżšcy podat- nik jeszcze nie osišgnšł ergo nie zastoso- wał zwolnienia i z pewnoœciš jeszcze go nie utracił. Przepis art. 17 ust. 6 ustawy o CIT nie mógł więc znaleŸć zastosowania, a wykładnia wyroku co najmniej ociera się o analogię legis i zamiast opierać się na œcisłej interpretacji przepisu raczej zawęża zakres zwolnienia. ?