Psychometria w internecie Fotorzepa, Waldemar Kompała

Aby dotrzeć z precyzyjnym przekazem do potencjalnych wyborców (nazywamy to targetowaniem), Cambridge Analytica sięgnęła po psychometrię. To dział psychologii zajmujšcy się ocenš osobowoœci na podstawie testów. Łšczy matematykę i statystykę z psychologiš. Za jednego z pionierów tej dziedziny nauki uchodzi Charles Darwin.

