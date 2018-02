Emerytura z bitcoina. Czy kryptowaluta to pieniądz, czy pole do spekulacji?

Œmierć bitcoina wieszczono już kilkadziesišt razy. I jak dotšd te prognozy okazały się przedwczesne. Sš tacy, dla których wirtualne waluty to nadal inwestycja pewniejsza od państwowej emerytury.

Kryptowaluty to klasa aktywów, którš finansowe autorytety kochajš nienawidzić. – Bitcoin to połšczenie bańki, piramidy finansowej oraz katastrofy dla œrodowiska naturalnego – gromił niedawno najpopularniejszš cyfrowš walutę Agustin Carstens, dyrektor generalny bazylejskiego Banku Rozliczeń Międzynarodowych (BIS), instytucji zwanej „bankiem banków centralnych". – Różne œwiry będš trzymać się bitcoina, nawet jeœli jego wartoœć spadnie do zera – wyzłoœliwiał się Nouriel Roubini, ekonomista szczycšcy się tym, że przewidział œwiatowy kryzys z 2008 r. Przed tym, że wartoœć wielu kryptowalut może spaœć do zera, ostrzegali analitycy Goldman Sachs. – Z pewnoœciš to się Ÿle skończy – mówił o inwestowaniu w kryptowaluty miliarder Warren Buffett, rynkowy guru i zarazem szef firmy inwestycyjnej Berkshire Hathaway.

Może się wydawać, że ich słowa padajš na podatny grunt. O ile w końcówce 2017 r. kurs bitcoina przekraczał 20 tys. dolarów, o tyle na poczštku lutego tšpnšł do poniżej 6 tys. W œlad za tym runęły kursy innych popularnych kryptowalut, takich jak ether (ethereum) czy ripple. Z całego rynku kryptowalutowego w cišgu około miesišca wyparowało 550 mld dolarów. Gwałtowna przecena nie zniechęciła jednak częœci entuzjastów kryptowalut. – Jeœli nie potrafisz wyobrazić sobie bitcoina kosztujšcego 320 tys. dolarów, to brakuje ci wyobraŸni – stwierdził na poczštku lutego Cameron Winklevoss, znany amerykański sportowiec oraz inwestor, który wraz ze swoim bratem Tylerem został w zeszłym roku bitcoinowym miliarderem. „Wyglšda, że najgorsze jest już za nami. To była ekscytujšca jazda. Jedna z najlepszych przecen, jakich byłem œwiadkiem. Teraz przyglšdajcie się odbiciu. Dla każdego, kto trzymał bitcoiny, czyli dla znacznej większoœci z nas, zwyżka powinna być równie spektakularna" – pisał na Twitterze ekscentryczny miliarder John McAfee. Nadal nie wycofał się on ze swojego zakładu sprzed kilku miesięcy. „Jeœli bitcoin nie dobije w 2020 r. do 1 mln dolarów, to zjem swojego fiuta" – obiecywał.

Goršczka żetonów

Niesłabnšcy entuzjazm częœci inwestorów dla bitcoina, ether, ripple czy innych popularnych kryptowalut da się wytłumaczyć. W ostatnich latach ich kursy wielokrotnie przechodziły załamanie, by jakiœ czas potem osišgać nowe szczyty. Koniec bitcoina wieszczono już kilkadziesišt razy. I za każdym razem po takich prognozach bitcoin stawał się jeszcze mocniejszy. Zawsze znajdš się więc inwestorzy liczšcy na odbicie. Samych kryptowalut jest już ponad 1300, a ich liczba cały czas wzrasta. Sš wœród nich cyberwaluty o takich nazwach, jak „Putincoin", „MarxCoin" czy „Anime Coin". Znaczna większoœć z nich ma niemal zerowš wartoœć i znikome zastosowania praktyczne, ale zawsze jest szansa, że któraœ z nich kiedyœ gwałtownie wystrzeli w górę jak bitcoin czy ether. Wszak jedna z popularniejszych walut, Dogecoin, powstała jako internetowy żart, a na poczštku stycznia jej kapitalizacja sięgnęła 1,7 mld dolarów.

Ta pogoń inwestorów za „nowym bitcoinem" napędza też popularnoœć ICO, czyli ofert kryptowalutowych. ICO jest formš crowdfundingu, czyli zbiórki pieniędzy w internecie. Sięgajš po niš zazwyczaj młode spółki technologiczne poszukujšce pieniędzy na swoje projekty. Ogłaszajš one na specjalistycznych forach i w serwisach społecznoœciowych, że będš przeprowadzać ICO. Opisujš projekt, na który potrzebujš finansowania i obiecujš inwestorom, że w zamian za wpłaty w tradycyjnych pienišdzach czy kryptowalutach przekażš im specjalne „żetony" (tokeny). Czemu inwestorzy mieliby wydawać realne pienišdze na coœ takiego? Tokeny mogš być używane, by zapłacić za dobra i usługi zapewniane przez spółkę przeprowadzajšcš ICO (np. można nimi robić zakupy w grach online), mogš też dawać uprawnienia do udziału w zyskach spółki. Mogš się też stać szybko zyskujšcymi kryptowalutami. Ether, jedna z najpopularniejszych kryptowalut, powstała właœnie w wyniku ICO przeprowadzonego w 2014 r. Inwestorzy zapłacili wówczas za tokeny łšcznie 18 mln dolarów, a na poczštku lutego 2018 r. rynek tej kryptowaluty był wart już ponad 80 mld dol.

Ci, którzy obstawiš właœciwe ICO, mogš się więc mocno wzbogacić. Problem jednak w tym, że trudno obstawić właœciwe. Sš szacunki mówišce, że 90 proc. tokenów ma po ICO znikome zastosowanie. Możemy więc wydać pienišdze na wirtualnš walutę majšcš mniejszš wartoœć niż np. pienišdze z gry „Monopoly". Zbyt często zdarza się również, że ICO sš po prostu sposobem dojenia naiwnych inwestorów. Oszuœci mamiš niedoœwiadczonych kryptowalutowych entuzjastów nierealnymi planami biznesowymi, przeprowadzajš ofertę i znikajš, zostawiajšc ludzi z nic niewartymi tokenami. – To największy przekręt w dziejach. Tak wielki, że wybuchnie wielu ludziom w twarz. To o wiele gorsze niż wszystko, co ja kiedykolwiek robiłem – ostrzegał w zeszłym roku Jordan Belfort, amerykański biznesmen-aferzysta, bohater filmu „Wilk z Wall Street".

Ostrzegajš również regulatorzy. „Większoœć ICO dotyczy przedsięwzięć, które sš na wczesnym etapie rozwoju. W zwišzku z tym wišże się z nimi istotnie wysokie ryzyko niepowodzenia. Częstokroć token nie reprezentuje innej wartoœci, poza nadaniem uprawnienia do uzyskania od jego wystawcy okreœlonego produktu lub usługi. Należy mieć œwiadomoœć, że nie ma gwarancji, iż produkt ten lub usługa w ogóle powstanie. (...) Informacje, które sš udostępniane potencjalnym nabywcom (...), mogš być niezweryfikowane w drodze audytu, nierzetelne, niepełne lub wprowadzajšce w błšd. Zwykle podkreœlajš głównie potencjalne korzyœci, prawie nie odnoszšc się do towarzyszšcego im ryzyka" – czytamy w komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego z listopada 2017 r. Niektóre kraje, np. Chiny, już zakazały przeprowadzania ICO, kilka innych się do tego przymierza. A jednak emisje tokenów wcišż sš popularne. Największa z nich, sprzedaż Filecoinów, była warta 257 mln dolarów i odbyła się we wrzeœniu 2017 r. Na ten rok zapowiada się gigantyczne – warte aż 1,2 mld dolarów – ICO komunikatora internetowego Telegram.

– Ostatnio na rynku kryptowalut można było zaobserwować euforię inwestorów z powodu pojawienia się czegoœ nowego i innowacyjnego. Tak jak było to w latach 90. Nikt nie wiedział wówczas, jak rewolucja technologiczna będzie postępowała, ale inwestorzy wierzyli, że jest przyszłoœciowa i przez to ma wartoœć. Podobnie jest z kryptowalutami, a raczej technologiš blockchainowš, która za nimi stoi. Jest rewolucyjna i perspektywiczna. Inwestorzy wierzš w jej przyszłoœć i chętnie w niš inwestujš, majšc oczywiœcie nadzieję na duże zyski. Dlatego też chętnie biorš udział w takich projektach jak ICO. Z pewnoœciš, do takich projektów zachęcajš informacje, że wiele krajów w przyszłoœci zamierza wprowadzić swoje własne kryptowaluty, a przedsiębiorstwa typu Kodak czy Facebook zadeklarowały, że również będš je wprowadzać. Wypowiedzi takie podnoszš wartoœć tego typu projektów i zachęcajš do inwestowania – mówi „Plusowi Minusowi" Aneta Hryckiewicz, ekspert w dziedzinie finansów i bankowoœci z Akademii Leona KoŸmińskiego.

Pewniej niż w ZUS

To, jak różni ludzie oraz instytucje podchodzš do kryptowalut, jest pochodnš tego, jak definiujš pienišdz. W historii za pienišdz służyły przecież nie tylko banknoty i monety, za którymi stał autorytet państwa. Zdarzało się, że transakcje opłacano sztabkami metalu, wiewiórczymi skórkami, muszelkami, bimbrem, papierosami czy nawet ogromnymi kamiennymi dyskami (które służyły jako pienišdze na wyspie Yap w Mikronezji).

Na naszych oczach pienišdz fizyczny stopniowo odchodzi w przeszłoœć i jest zastępowany przez płatnoœci za pomocš kart kredytowych i smartfonów. Wielkomiejska klasa œrednia w wielu krajach ma częœciej do czynienia z płatnoœciami elektronicznymi niż z tradycyjnymi, z wykorzystaniem banknotów i monet.

Na pienišdz można również patrzeć na różne sposoby z prawnego punktu widzenia. Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego w ramach swojej kampanii edukacyjnej „Uważaj na kryptowaluty" stosujš więc argument, że bitcoin, ether oraz inne kryptowaluty nie sš uznawane za prawny œrodek płatniczy ani w Polsce, ani w ogromnej większoœci krajów œwiata. Ten argument można jednak łatwo podważyć. Polskie Stowarzyszenie Bitcoin wskazuje, że główne kryptowaluty można już uznać za pienišdze. „Spełniajš one wszystkie cechy pienišdza, o których uczš się studenci pierwszego roku studiów ekonomicznych. Z chęciš podejmiemy polemikę naukowš, opartš na argumentach, ze œrodowiskiem ekonomistów NBP i KNF, które twierdzi, że jest inaczej. Mówimy o ekonomicznej definicji z punktu widzenia teorii ekonomii i polityki pieniężnej (nie zaœ na gruncie prawa, które – mimo uznania przez Trybunał Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej możliwoœci istnienia pienišdza niewydawanego przez banki centralne – tradycyjnie nie nadšża za zmianami rzeczywistoœci gospodarczej). Ponadto warto zauważyć, że od 1 kwietnia 2017 r. bitcoin jest prawnie usankcjonowanym œrodkiem płatniczym w Japonii, zaœ w szwajcarskich miastach Zug i Chiasso można za jego pomocš opłacać usługi komunalne oraz podatki" – czytamy w „Liœcie otwartym do społecznoœci walut cyfrowych" napisanym przez Polskie Stowarzyszenie Bitcoin.

Również często stosowane przez regulatorów argumenty o wielkim ryzyku towarzyszšcym inwestycjom w kryptowaluty można łatwo zbić. Ryzyko jest przecież nieodłšcznš cechš systemu finansowego w kapitalizmie. To, że na rynkach akcji, obligacji, walut i surowców dochodzi czasem do ostrych przecen, jakoœ nie skłania regulatorów do prób zamykania tych rynków. „Zgadzamy się z listš ryzyk wišżšcych się z inwestycjami w kryptowaluty. Jednakże gdyby zamienić słowo ťkryptowalutaŤ na ťzłotoŤ czy ťakcjaŤ, większoœć zagrożeń pozostałaby taka sama. Częœć z nich jest niezmienna, jak w przypadku inwestowania w dolara amerykańskiego czy nawet w polskiego złotego. (...) Obie instytucje słusznie wskazujš, że inwestorzy kryptowalutowi narażeni sš na ryzyko kursowe. Jest to ryzyko doskonale znane na rynkach forex. Przy czym rynki walut cyfrowych majš dopiero kilka lat, a nie kilkadziesišt, więc podatne sš na choroby wieku niemowlęcego. Zapewne wraz z upływem czasu kurs najważniejszych kryptowalut ustabilizuje się" – argumentuje Polskie Stowarzyszenie Bitcoin.

Każdy inwestor inaczej ocenia ryzyko zwišzane z poszczególnymi klasami aktywów. Sš tacy, którzy uważajš, że osišgnš niesamowitš stopę zwrotu na rynku akcji, ale sš też tacy, którzy cišgle wieszczš, że ten rynek się załamie. Sš entuzjaœci złota i sš ludzie, którzy wolš od niego srebro. Niektórzy zaœ uważajš, że inwestycje w kryptowaluty mogš być pewniejszym sposobem na oszczędzanie, niż oczekiwanie na emeryturę z państwowego systemu. Dwa lata temu opisywałem w serwisie RP.pl przykład polskiego przedsiębiorcy Piotra Domownika, oszczędzajšcego na emeryturę w kryptowalutach. Za 10 proc. pensji minimalnej (czyli obecnie nieco ponad 200 zł) co miesišc kupuje kryptowaluty. Swoje doœwiadczenia opisuje na blogu bitfilar.pl. Przez trzy lata jego portfel osišgnšł stopę zwrotu wynoszšcš blisko 2,2 tys. proc. – Nawet jeœli stracę wszystkie zainwestowane pienišdze, to utrata tych 185 zł złotych miesięcznie nie sprawi, że znaczšco zbiednieję. Jeœli jednak kryptowaluty okażš się wielkim sukcesem i w cišgu 10 lat doprowadzš do rewolucji w systemie finansowym, to moja emerytura będzie naprawdę duża – mówił mi dwa lata temu Domownik. Czy niedawna ostra przecena na rynku kryptowalutowym go nie zniechęciła do kontynuowania eksperymentu? – Nie, absolutnie nie. Mój eksperyment jest długoterminowy. Osobiœcie interesuję się bitcoinem od 2012 roku, więc ta „bańka", z jakš mamy do czynienia teraz – to już trzecia, jakš przechodzę. I za każdym razem jest tak samo. Nie ma powodów do niepokoju. Oczywiœcie zakupy robione teraz nie sš specjalnie atrakcyjne, ale – zgodnie z moim założeniem – wszystko się długoterminowo wyrówna – wskazuje w rozmowie z „Plusem Minusem" Domownik.

Regulacyjne ryzyko

W przypadku kryptowalut największe ryzyko wišże się być może nie tyle z gwałtownymi ruchami cenowymi czy oszukańczymi ICO, ile z działalnoœciš regulatorów. Pojawia się u nich i będzie pojawiać pokusa zduszenia dynamicznie rozwijajšcego się rynku, który stanowi obszar wymykajšcy się państwowej jurysdykcji. Słyszymy więc co jakiœ czas ostrzeżenia, że bitcoinami posługujš się oszuœci podatkowi, dilerzy narkotykowi oraz terroryœci. Pojawiajš się też w różnych krajach zapowiedzi regulatorów, że platformy handlu kryptowalutami zostanš zamknięte. Na ile realne jest więc ryzyko, że instytucje regulacyjne zduszš rynek wirtualnych walut, a inwestorzy, którzy włożyli w niego klasyczne pienišdze, zostanš z niczym? To jeden z kluczowych czynników niepewnoœci branych pod uwagę podczas inwestycji. W wielu krajach, w tym również w Polsce, jest ona obecnie zbyt duża.

– Nie jestem przeciwnikiem sensownych regulacji. Od dwóch lat współpracowaliœmy – jako œrodowisko – z minister Annš Streżyńskš z Ministerstwa Cyfryzacji, by takie regulacje opracować. Niestety się nie udało. To, z czym mamy do czynienia aktualnie w Polsce, to nie regulacje, tylko próba zrzucenia na rynek bomby. Ale na szczęœcie Polska będzie musiała dostosować się do regulacji unijnych, a te – mam nadzieję – będš sensowne. Tego rynku nie da się zdusić. Można jedynie utrudniać jego działanie. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy kupowanie kryptowalut za 200 zł miesięcznie byłoby nielegalne. To byłby jakiœ absurd – wskazuje Domownik.

Można odnieœć wrażenie, że „dziewiczy" okres kryptowalutowej spekulacji już się kończy. Być może nie zobaczymy już nigdy tak szybkich zwyżek kursu bitcoina, jak w zeszłym roku. Czy jednak rynek dojrzeje i stanie się bardziej przyjaznym miejscem dla inwestorów, czy też zostanie stłamszony przez urzędników? Od mšdrych regulacji będzie zależało to, czy kryptowaluty będš miały szansę stać się częœciš naszej finansowej przyszłoœci. Regulacje same w sobie nie muszš być bowiem czynnikiem hamujšcym rozwój rynku. Ich zadaniem powinna być przede wszystkim walka z oszustwami oraz szaleńczš spekulacjš. – Rynek kryptowalut nie może istnieć w takim kształcie, w jakim jest. Jest to zbyt niebezpieczne dla systemu finansowego, jak i ze względów społecznych. Przy tej euforii ludzie często zapominajš o ryzyku, jakie pocišga za sobš inwestowanie w kryptowaluty, a to może w przyszłoœci doprowadzić do wielu ludzkich tragedii – przekonuje Aneta Hryckiewicz. – Na tym rynku panujš obecnie samowolka i chaos. Jego uregulowanie zapewniłoby więcej stabilnoœci. A to niekoniecznie zatrzymałoby rozwój rynku, raczej by go uwiarygodniło. Może nie będziemy mogli zarobić 300 proc. w jeden dzień, ale potencjał rynku kryptowalut na pewno wcišż oferowałby inwestorom możliwoœci zarobku – dodaje.