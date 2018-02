Od ucha do ucha Cieślika i Górskiego. Zakuty Frasyniuk i zakute łby

Karnawał czy post? Walentynki czy Popielec? Walentylec czy popielinki?

Nie za fajny kraj ta cała Korea Południowa. Polski saneczkarz maski zapomniał, naszych skoczków oszukali, wieje, że łeb urywa. I ani jednego medalu. A Północš tak zawsze straszyli. Okazuje się, że druga Korea wcale nie lepsza.

Mamy teorię, dlaczego na igrzyskach nie idzie Justynie Kowalczyk. Dlatego, że jest zdrowa. Wœród biegaczek narciarskich większoœć to astmatyczki, a sš nawet takie, które chorujš na serce. I Justyna daje im fory.

W ramach specjalnej grupy rekonstrukcyjnej odbyło się zatrzymanie i przesłuchanie Władysława Frasyniuka, w czym wzišł udział sam Frasyniuk. Potem, niezgodnie z prawdš historycznš, Frasyniuk został zwolniony.

W ogóle to trochę nas zdziwiło, że przyszli po niego o 6 rano w walentynki, po czym go skuli kajdankami. A potem się władza dziwi, że po sieci kršżš memy z zakutym Frasyniukiem i z podpisami w stylu: „Dopiero 6 rano, a prezent dla Jarosława Kaczyńskiego już zapakowany".

Te nieszczęsne skojarzenia ze stanem wojennym. Znowu aresztowania, znowu rano, a Jarosław Kaczyński znowu œpi. Jak 13 grudnia.

W ogóle dolnoœlšska policja nie próżnuje. Nie doœć, że doprowadzili Frasyniuka, to jeszcze wzięli się za nietrzeŸwych i gdzieœ pod Lwówkiem Œlšskim zatrzymali pewnego rowerzystę. Niestety, nie byli w stanie zbadać, ile ma alkoholu w wydychanym powietrzu. Skala jest tylko do dawki œmiertelnej, czyli do 4 promili. Znaczy, że trzeba by produkować specjalne alkomaty na rynek polski. I rosyjski.

A przecież kiedyœ polska policja zatrzymała faceta, który miał 13,7 promila. I tak się zastanawiamy, czy to jest powód do dumy, że mamy takie osišgnięcia w tej właœnie dziedzinie? Czy może to powód do wstydu? To się chyba nazywa uczucia ambiwalentne.

A propos picia, to dzięki kultowemu Twitterowi Janusza Piechocińskiego dowiedzieliœmy się, że w dawnych czasach w tłusty czwartek objadano się pšczkami nadziewanymi słoninš, boczkiem i mięsem. Potem obficie zapijano to wódkš. Były to jednakowoż dawne dobre czasy sprzed odkrycia cholesterolu. Na zdrowie!

Przy okazji chcielibyœmy się pochwalić, że zostaliœmy seksistami. Na razie media piętnujš za to tylko jednego z nas, ale w tej kwestii poglšdy mamy podobne. Jak niepodległoœci będziemy bronić opinii, że Polki nie majš się czego wstydzić i powinny jak najczęœciej pojawiać się w negliżu. Czego wszystkim panom i sobie życzymy.

A z tym seksizmem poszło o to, że stanowczo protestujemy przeciwko hejtowaniu aktorek z „Korony królów" za to, że zagrały w rozbieranych scenach. Po obejrzeniu wzmiankowanych scen uważamy, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji mogłaby wpisać do odpowiedniej ustawy, że w każdym odcinku powinna być rozbierana scena. Były to bowiem jedyne sekwencje w „Koronie królów", które się dało oglšdać.

Trwa szarpanina w sprawie placu Piłsudskiego i pomnika smoleńskiego. Spoœród wielu wariantów monumentu i jego lokalizacji zwyciężył wariant siłowy. Pomnik stanie, choć Gronkiewicz-Waltz staje na głowie, żeby nie stanšł. A my się zastanawiamy, kto tu ma większe problemy z głowš. I obstawiamy paniš Hanię.

W zwišzku z tym wœród opozycji pojawiły się głosy, że po zmianie władzy pomnik jako samowola budowlana zostanie rozebrany. A może zburzyć, ale kawałeczek zostawić? To byłby ciekawy architektoniczny dialog między resztkš pomnika a resztkš Pałacu Saskiego, czyli Grobem Nieznanego Żołnierza.

Mamy nowego Człowieka Wolnoœci. Po roku sprawowania urzędu pieczę nad polskš wolnoœciš objęła prezes Julia Przyłębska. Na uroczystoœci podczas wręczania nagrody było wzruszajšco, choć zdarzył się też mały zgrzyt. Od czasów PRL w kolejce po nagrody czeka bowiem prokurator Piotrowicz.

To był tydzień, w którym dyrektorem w Orlenie była Ewa Bugała, do niedawna twarz „Wiadomoœci" TVP. Przez czas jej urzędowania wydawało nam się, że hot dogi na stacjach były lepsze, a obsługa jakby milsza. Potem jednak wszystko wróciło do normy.

Antoni Macierewicz powoli się rozkręca w roli byłego ministra. Ma swój program w TV Republika i zaczyna obnażać obłudę swojego następcy Mariusza Błaszczaka. Jak zacznie obnażać obłudę Prezesa, program zniknie, a razem z nim TV Republika.

Kończš się miesięcznice, ale ruszyła piłkarska ekstraklasa. Znaczy dla ultrasów emocji nie zabraknie.

W takiej atmosferze minęły nam walentynki, czyli inaczej Œroda Popielcowa. Zakochani masowo wyznawali sobie miłoœć, jednoczeœnie zobowišzujšc się do postu. No, 500+ to z tego nie będzie!

To dodajmy jeszcze, że kolega Wojtek Solarz z zaprzyjaŸnionego Kabaretu na Koniec Œwiata wymyœlił na to połšczenie walentynek i Popielca uroczš nazwę popielinki. Prawda, że ładne? Znacznie lepsze niż walentylec.

Robert Górski, Kabaret Moralnego Niepokoju, autor serialu „Ucho Prezesa"

Mariusz Cieœlik, Program 3 Polskiego Radia