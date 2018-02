Niemiecka niepamięć

Przyzwyczailiœmy się uważać, że politycy majš niezwykłš zdolnoœć do kreowania rzeczywistoœci. A przede wszystkim, że wypowiedzi ważnych urzędników przekładajš się od razu na fakty.

Zapewne dlatego w Polsce zapanował powszechny entuzjazm, gdy kanclerz Angela Merkel, a wczeœniej wicekanclerz i zarazem szef niemieckiego MSZ Sigmar Gabriel, przypomniała, że to Niemcy ponoszš odpowiedzialnoœć za II wojnę œwiatowš, że to Niemcy budowali obozy koncentracyjne, że to Niemcy wymyœlili plan Zagłady i to, czy pomagali im przedstawiciele innych narodów, niczego nie zmienia.

Poniżej dalsza częœć artykułu

– Ta odpowiedzialnoœć obowišzuje nadal i każdy rzšd niemiecki będzie jš na siebie brał – mówiła szefowa niemieckiego rzšdu.

Pech jednak chciał, że w ostatnich miesišcach przeprowadzono u naszego sšsiada kilka sondaży, które pokazujš, co o przeszłoœci sšdzš zwykli Niemcy. Jesieniš szeroko komentowane było badanie opisane przez „Frankfurter Allgemeine Zeitung". Okazało się wówczas, że ponad połowa niemieckich nastolatków nie słyszała o obozie Auschwitz-Birkenau.

Z kolei z opublikowanego w ostatni wtorek badania Uniwersytetu Bielefeld wynika, że współczeœni Niemcy wcale nie poczuwajš się do odpowiedzialnoœci za zbrodnie III Rzeszy. 76 proc. z nich nie zgadza się ze zdaniem: „Czuję się winny za Holokaust, chociaż ja sam nie zrobiłem nic złego". Przeciwnie, dominuje przekonanie, że dzisiejsi Niemcy sš ofiarami nazizmu: 55 proc. naszych zachodnich sšsiadów uważa swe rodziny za ofiary Hitlera, 18 proc. twierdzi, że ich rodziny pomagały przeœladowanym przez nazistów, a tylko 17 proc. przyznaje, że wœród ich przodków byli sprawcy zbrodni. Ale jeszcze ciekawsze było pytanie dotyczšce tego, co nasi sšsiedzi uważajš za najważniejsze wydarzenie w historii Niemiec po 1900 r. Więcej naszych sšsiadów uważa, że ważniejsze było zjednoczenie Niemiec (39 proc.) niż II wojna œwiatowa (37 proc.). Przy okazji Niemcy podkreœlajš, że interesujš się historiš, ale znajš jš głównie ze szkoły.

Czy te odpowiedzi œwiadczš o niedouczeniu, czy też przeciwnie – sš wynikiem œwiadomej polityki historycznej? Wszak odwiedzajšcy berlińskie Muzeum Historyczne może ominšć szczegóły dotyczšce okrucieństw II wojny œwiatowej (znajdujš się one w gablotach, do których trzeba zejœć z głównego szlaku), natomiast nie może ominšć punktu ekspozycji pokazujšcego podział Niemiec, wystawa zaœ kończy się spektakularnš salš upamiętniajšcš zjednoczenie. Również podczas wizyty w Centrum Upamiętnienia Ruchu Oporu oglšdamy wystawę, z której wynika, że Hitlerowi sprzeciwiali się ludzie reprezentujšcy wszystkie niemal grupy społeczne i narodowe: widzimy wystawy poœwięcone oporowi studentów, harcerzy, robotników, księży, intelektualistów, Żydów (sic!), Romów i Sinti, a także oficerów zaangażowanych w spisek przeciw Führerowi.

Istnieje więc głęboka różnica pomiędzy deklaracjami pani kanclerz a tym, co myœlš zwykli Niemcy i co mogš zobaczyć w najważniejszym berlińskim muzeum. I jeœli rzeczywiœcie Polsce zależy na prawdzie historycznej, nie powinniœmy czuć się usatysfakcjonowani tym, że kilku VIP-ów powie coœ miłego. Cytowane bowiem badania socjologiczne pokazujš, że pamięć Niemców się zmienia. I tu powstaje kilka ważnych pytań: kiedy pamięć o niemieckiej winie zmniejszy się w społeczeństwie tak, że politycy przestanš się do niej przyznawać? I kto wówczas w opinii naszych zachodnich sšsiadów winien będzie zbrodniom III Rzeszy, skoro nie będš to już Niemcy?

Doœć powiedzieć, że na polu walki o pamięć mamy jeszcze sporo do zrobienia. A przykład Niemiec pokazuje, że narrację znacznie lepiej kształtujš szkoła i popularne muzea niż groŸby kar więzienia w kodeksie karnym.