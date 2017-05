Po "Marszu Wolności": Platforma Obywatelska chce zjednoczyć opozycję

Apel o stworzenie wspólnych list wyborczych jak gwarancja sukcesu w walce przeciwko PiS – to główny polityczny przekaz Grzegorza Schetyny z sobotniego Marszu Wolności. Ale w praktyce o zjednoczenie jeszcze przed wyborami samorządowymi może być trudno.

W Platformie marsz uznany został za organizacyjny i frekwencyjny sukces, mimo rozbieżnych wyliczeń co do frekwencji. Policja podała, że w marszu uczestniczyło ok. 12 tysięcy osób, PO – blisko 100 tysięcy.

– Te wyliczenia policji dotyczą chyba tylko ludzi, którzy przyjechali autokarami. Ich było ok. 250, w tym 220 samej Platformy. To razem ok. 13 tysięcy osób. A przecież są jeszcze pociągi, samochody, no i ludzie z samej Warszawy i okolic – oburza się jeden z organizatorów.

Marsz był mocno promowany w stolicy, m.in. w środkach komunikacji miejskiej. Platforma była jego głównym organizatorem, a partnerami – m.in. PSL, ZNP i KOD. W porównaniu z analogicznym marszem sprzed roku teraz nie było żadnych wątpliwości, że to Platforma jest głównym rozgrywającym, a pozostałe organizacje i formacje – tak jak Nowoczesna – są na innych pozycjach niż jeszcze kilkanaście tygodni temu.

Odzwierciedlał to przekaz polityczny Grzegorza Schetyny. – Jeżeli zbudujemy skuteczną opozycję, to wygramy wybory samorządowe, wygramy wybory europejskie, wygramy wybory parlamentarne i wygramy prezydenckie w 2020 roku. Obiecujemy to – mówił w finałowym przemówieniu na marszu lider Platformy.

Pomysł stworzenia wspólnych list nie jest oczywiście niczym nowym. Schetyna i politycy PO powtarzają go już od wielu tygodni, zarówno oficjalnie, jak i nieoficjalnie. Teraz jednak nabiera on nowego znaczenia. Politycy Platformy przyznają, że to naturalne, iż w sytuacji, w której partia dominuje w sondażach nad pozostałymi partiami opozycji, a niekiedy nawet nad PiS, to właśnie Schetyna zaprasza pozostałych do współpracy. W sobotę razem występowali zarówno samorządowcy PO, jak i Petru, Jarubas, Kosiniak-Kamysz czy Marek Borowski.

Platforma już kilka tygodni temu zapowiadała, że do końca lipca wybierze swoich kandydatów na prezydentów najważniejszych miast i przedstawi ich na konwencji. Jednak w niedawnym wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej" Schetyna stwierdził, że partia ma jeszcze rok, „by wytypować kandydata" na prezydenta stolicy. – Na pewno słowa dotrzymamy, jeśli chodzi o kandydatów, ale może się zdarzyć, że w lipcu pokażemy kilka osób w jednym mieście, a ostateczne decyzje zostawimy na później – tłumaczy „Rzeczpospolitej" wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak.

Politycy PO podkreślają, że pomysł na wspólne listy pojawia się oddolnie na spotkaniach np. ze strony niezależnych samorządowców, a apel Schetyny to pokazanie, że na poziomie ogólnokrajowym taka gotowość też jest.

Co na to inne partie opozycyjne? – PSL pójdzie do wyborów pod własnym szyldem. Możemy szukać oczywiście wspólnych kandydatów w wyborach na wójtów, burmistrzów czy prezydentów – mówi nam Władysław Kosiniak-Kamysz, lider ludowców. I dodaje, że jeśli PiS narzuci taki system jak w 2006 r., z blokowaniem list, to będą się zastanawiać.

– W kwestiach związanych z funkcjonowaniem samorządu łatwiej o porozumienie. Ale musi być pewne minimum programowe, na które zgadzają się obie strony. Anty-PiS programem nie jest – stwierdza krótko Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Nowoczesnej.

Te dwie deklaracje najlepiej pokazują, jak trudno będzie Platformie zbudować w najbliższych miesiącach sojusz – chociaż jak zastrzegają rozmówcy z opozycji, dużo będzie też zależeć od tego, jakie plany wobec samorządów i ordynacji będzie mieć PiS.