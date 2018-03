Sławomir Nitras: Poparcie dla PiS spadnie

Jeœli partia Kaczyńskiego zaostrzy prawo aborcyjne, to przegra wybory – mówi Sławomir Nitras, kandydat PO na prezydenta Szczecina.

Rzeczpospolita: Czy jest pan, jako reprezentant prawego skrzydła w PO, za zaostrzeniem przepisów zezwalajšcych na aborcję?

Sławomir Nitras, poseł PO, kandydat na prezydenta Szczecina: Nie czuję się przedstawicielem prawego skrzydła. Jednak uważam, że obecne rozwišzanie prawne się sprawdziło i dało nam poczucie zgody społecznej. Proszę zobaczyć, jak szeroka była akceptacja dla obecnej ustawy, póki PiS tego nie dotknšł.

Projekt „Zatrzymaj aborcję" może zostać uchwalony. Z drugiej strony lewica zapowiada swoje projekty liberalizujšce przepisy aborcyjne.

PiS doprowadzi do chaosu. Mamy obowišzek tworzyć prawo, które jest akceptowalne społecznie jak najszerzej. Naruszenie obecnych rozwišzań doprowadzi do efektu wahadła.

PiS, zaostrzajšc prawo aborcyjne, może doprowadzić do tego, że w przyszłoœci inne ugrupowanie rzšdzšce zliberalizuje je znacznie bardziej niż dziœ?

Tak. PiS utracił zdolnoœć do obiektywnej oceny rzeczywistoœci. Swoje wyobrażenia traktuje jako oczekiwania większoœci Polaków. Do Sejmu trafiajš ustawy nieprzygotowane. Mam na myœli nie tylko te dotyczšce sšdów czy IPN, ale również np. dotyczšce budowy mieszkań. Nowelizacja Mieszkania+ jeszcze nie weszła w życie, a rzšd zapowiada już, ze jednak będzie realizował innš koncepcję, odżegnujšc się jednoczeœnie od obowišzujšcej. W PiS trwa bezwzględna walka frakcji o jak największe wpływy. W tej atmosferze kwestia aborcji stała się zakładnikiem tej bezwzględnej walki. To się musi spotkać z reakcjš społecznš. A premier Morawiecki ma bardzo ograniczony wpływ na rzšd, ministrowie robiš, co chcš. Tak naprawdę nie ma żadnego wpływu na PiS. Widać wyraŸnie brak kompetencji, głównie politycznych.

Był wysoko oceniany jako doradca premiera Tuska.

Nie wiem przez kogo, ale lojalnoœć to rzeczywiœcie nie jest jego najmocniejsza strona. Wiarygodnoœć zresztš również. Ta próba ukrywania przed Polakami majštku przez pana Morawieckiego, przepisywanie w ostatniej chwili jakiœ gigantycznych milionów na żonę, pokazuje co najmniej brak klasy.

Premier Morawiecki cieszy się wysokimi notowaniami w sondażach zaufania społecznego, a PiS wcišż największym poparciem.

Już nie tak wysokimi po rekonstrukcji. Nie mam złudzeń, że PiS czeka poważny spadek poparcia społecznego. W ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego doszło do głębokich pęknięć. Ten obóz nie stanowi już monolitu i opinia publiczna zaczyna to dostrzegać. Każdy kryzys, taki jak choćby ostatnia kwestia skandalicznych premii, kończy się szukaniem winnych w obozie władzy. Morawiecki tym się różni od Beaty Szydło, że podjšł próbę budowania własnego zaplecza politycznego, a szczególnie biznesowego. To rodzi frustracje w PiS i chęć osłabienia jego pozycji. Ranni, jak choćby Macierewicz czy otoczenie Zbigniewa Ziobry, czekajš tylko na sprzyjajšce okolicznoœci, aby stoczyć walkę z wypaczeniami jedynie słusznej idei z „banksterami Morawieckiego" albo „ze zbieraninš od Gowina".

Spory w obozie władzy rzadko wyciekajš na zewnštrz.

Z przerażeniem obserwujemy w Sejmie, jak w trakcie głosowań Jarosław Kaczyński bez głębszej refleksji rozstrzyga spory pomiędzy tymi grupami. Trwa głosowanie. Jeden szepcze do ucha jedno rozwišzanie. Drugi drugie. A Kaczyński często niezorientowany w ułamku sekundy mówi "głosujemy za". Albo "głosujemy przeciw". To ciężka choroba, która zgubi tę formacje. Tak się nie da zarzšdzać państwem.

Wracajšc jednak do zaostrzenia przepisów dotyczšcych warunków przerywania cišży...

Jeœli PiS zaostrzy prawo aborcyjne, to przegra najbliższe wybory. W Polsce decyduje œrodek i poglšdy umiarkowane. Po tym, co dotšd PiS zaprezentował, oczekiwanie umiarkowania jest szczególnie zauważalne. Zaostrzajšc prawo, PiS uderzy w wyborców umiarkowanych i w tych wyborców centrum, którzy dali się zwieœć w roku 2015 i oddali na PiS głos.

Jak to się stało, że pan, wczeœniej główny krytyk Grzegorza Schetyny, został kandydatem PO na prezydenta Szczecina?

Przekonałem Grzegorza Schetynę do dobrego rozwišzania. Przekonałem przewodniczšcego i zarzšd, jak bardzo zależy mi na Szczecinie i że mam na rzšdzenie i kampanię dobry pomysł.

Wyeliminował pan Bartosza Arłukowicza, który również chciał być kandydatem PO na prezydenta Szczecina.

To nieprawda. Podjęliœmy tę decyzję praktycznie wspólnie z Bartkiem. W uczciwej i partnerskiej rozmowie ustaliliœmy zasady naszej współpracy. Mamy bardzo dobre osobiste relacje. Umówiliœmy się nawet na wspólne wędkowanie. Co dla mnie szczególnie istotne, Bartek obiecał mi poważne wsparcie w trakcie kampanii.

Co pan chce zrobić dla tego miasta?

Obecne władze miasta skupiajš się na rozwoju infrastruktury i to z pewnymi sukcesami, choć krytycy zarzucajš im znaczne opóŸnienia i notoryczne kłopoty ze zmieszczeniem się w budżecie tych inwestycji. WyraŸnie widać, że tym wielkim inwestycjom nie towarzyszy taka dbałoœć jak projektom mniej spektakularnym, ale podstawowym, jak szkoły, przedszkola, żłobki. A nawet tak banalne sprawy jak remonty chodników i ulic osiedlowych. W ostatnich dziesięciu latach w Szczecinie wybudowano jednš szkołę.

Drugš kwestiš wymagajšcš szybkich zmian jest wprowadzenie prawdziwej polityki społecznej. Dbałoœć o naszych seniorów czy wsparcie okazywane rodzinom jest moim absolutnym priorytetem.

To wszystko?

Będę starał się przedstawiać konkretne rozwišzania jak najszybciej, mimo wręcz gróŸb ze strony Joachima Brudzińskiego, który sugeruje, że spotkania z wyborcami czy druk materiałów informujšcych o inicjatywach politycznych to łamanie prawa. Brudzińskiemu osobiœcie zależy na tym, żebym nie został prezydentem Szczecina, i nie cofnie się przed wykorzystaniem swojego urzędu w tej sprawie. Już dzisiaj używa mediów publicznych w Szczecinie do szkalowania mnie. To wręcz codzienny spektakl pomówień i manipulacji. W Szczecinie PiS walczy o utrzymanie władzy w mieœcie i nie cofnie się przed niczym.

Kto może być pańskim kontrkandydatem z PiS?

Joachim Brudziński wie, że jedynym sposobem na utrzymanie PiS przy władzy w Szczecinie jest zwycięstwo obecnego prezydenta. Kandydat ze znaczkiem PiS w klapie nie wygra, obecny prezydent gwarantuje PiS-owi właœciwie nieskrępowanš władzę w tych obszarach, na których im zależy. Dlatego m.in. Szczecin, miasto liberalne i nowoczesne w wielu kwestiach społecznych, zostaje z tyłu w stosunku do innych polskich miast. Nawet programu in vitro nie mamy. Brakuje także poważnych programów społecznych czy prozdrowotnych. Nie ma wsparcia dla rodzin z dysfunkcjami, za to prezydent z budżetu miasta finansuje kursy przedmałżeńskie.

Wróćmy do propozycji dla Szczecina.

Musimy zmienić poziom usług publicznych i uporzšdkować problem mieszkań komunalnych. Musimy przywrócić poważna współpracę z Niemcami, którzy dla PiS wcišż sš wrogiem. Szczecin przecież oparty jest o granicę.

Czy byłby pan za postawieniem pomnika Lechowi Kaczyńskiemu w Szczecinie?

Jako prezydent Szczecina nie zgodziłbym się na budowę pomnika œp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, o którym PiS mówi, że został zamordowany i zginšł w zamachu. Nie zgodzę się na wznoszenie monumentów nieprawdziwych. Dopóki PiS nie przyzna, że kłamali ws. zamachu, teorii spiskowych, to my nie będziemy zgadzać się na ich pomniki. Bo to sš pomniki oparte na kłamstwie. Mój przyjaciel Sebastian Karpiniuk został nocš wykopany ze swojego grobu, przy stanowczym sprzeciwie rodziny. Nie wiemy, gdzie od kilku tygodni trzymajš jego doczesne szczštki. To naprawdę boli, że nie potrafiliœmy zapewnić mu spokoju po œmierci. Codziennie od kilku tygodni przepraszam go, że nie udało nam się zapewnić mu spokoju. A pan mi mówi, żeby w imię tej obłškańczej idei, dla której odkopuje się tragicznie zmarłych, stawiać pomniki? Ludzi, którzy to zrobili, żeby wmawiać nam, że był zamach, trzeba jak najszybciej odsunšć od władzy. Warto się tej idei poœwięcić

Czy Grzegorz Schetyna byłby dobrym premierem Polski?

PodejdŸmy do tego spokojnie. Współpracowałem kiedyœ blisko z Janem Rokitš, który miał być premierem z Krakowa i nie wyszło. Ale cenię Schetynę za systemowe i szerokie budowanie obozu opozycyjnego. On skupia się na pracy u podstaw i jest bardzo cierpliwy.

W wycinaniu przeciwników lub przecišganiu ich na swojš stronę?

Potrafiłem krytykować Schetynę, ale przedstawiłem Platformie swojš ofertę dla Szczecina, która spotkała się pełnš aprobatš. Schetyna nie wycina ludzi. Pojawiajš się w jego otoczeniu, choćby ostatnio, Radosław Sikorski, jest silna Ewa Kopacz, Elżbieta Bieńkowska i wielu innych. PO nie może sobie pozwolić na utratę ważnych dla Polski ludzi.

Z kolei Ewa Kopacz wydaje się marginalizowana w PO.

Ewa Kopacz jest stabilizatorem emocji w Platformie i ma na wewnętrznš atmosferę zbawienny wręcz wpływ. Jej dystans wobec bieżšcych emocji zwišzany z jej doœwiadczeniem, była w końcu premierem, marszałkiem Sejmu, ministrem zdrowia i szefowš partii, bywa niezwykle pomocny. To Ewa Kopacz namówiła mnie do mocnego wspierania Grzegorza Schetyny.

W PO jest oczekiwanie na powrót Tuska?

Nie. Wróci, jeœli będzie chciał, ale œwiat idzie do przodu. Nie możemy na niego czekać i liczyć, że nas uratuje i poprowadzi zwycięsko przeciwko PiS. Powrót Tuska do polskiej polityki byłby dla niego ryzykowny i niewiele by mu dał. Jest człowiekiem politycznie spełnionym, człowiekiem sukcesu. Jego start w wyborach prezydenckich jest ciekawš kandydaturš, choć niektórzy twierdzš, że PO musi postawić przeciwko Andrzejowi Dudzie młodszego kandydata, w podobnym do obecnego prezydenta wieku.

A nie ma pan wrażenia, że nie po to Polacy odsunęli PO od władzy, żeby teraz na was głosować?

Wczeœniej Polacy odsunęli od władzy PiS, a dzisiaj to ugrupowanie rzšdzi. A w międzyczasie przegrywali wszystkie wybory z rzędu. Przegrana nie jest dramatem. To prawo demokracji. Dramatem jest niszczenie demokracji i jej mechanizmów. PO nie stoi w miejscu. Gdyby dzisiaj zapytać przeciętnego Polaka o dziesięciu polityków PO, to w większoœci byłyby to inne nazwiska, niż gdyby podobne pytanie zadać w roku 2015. Taki jest też Zarzšd Krajowy. Schetyna nie boi się œwieżej krwi w PO.

To wcišż ta sama PO, która rzšdziła przez osiem lat i przegrała wybory.

Platforma się zmienia. Opozycja się zmienia. Pojawiajš się nowi liderzy, nowe twarze, ale szczycimy się tym, że odwołujemy się do Lecha Wałęsy, Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Geremka, Donalda Tuska – wszyscy kiedyœ zostali odsunięci od władzy w sposób demokratyczny. Nie jest ujmš przegrać wybory. Tylko Hitler i Stalin nie przegrywali demokratycznych wyborów. Naturalne jest, że politycy przychodzš i odchodzš. Ważne, co po sobie zostawiajš. My chcemy budować na trwałych fundamentach, którzy nasi wielcy poprzednicy położyli. To sš trwałe fundamenty, a my chcemy dokładać kolejne cegły. Inaczej niż PiS. Oni te fundamenty rozbierajš i pozostawiajš po sobie tylko gruzy. I nie majš się do kogo odwołać w historii. Dla nich historia zaczęła się w 2015 roku. Obowišzkiem wobec Polski jest ich historię zakończyć w 2019 roku.