Trzaskowski: Nasza wygrana "odmrozi" pieniądze z UE

Dzięki naszym staraniom pieniądze z UE nie przepadają, tylko te pieniądze będą mrożone. Jak my wygramy kolejne wybory, to te pieniądze zostaną odmrożone i Warszawa skorzysta wtedy z olbrzymich pieniędzy na inwestycje - stwierdził w Radiu ZET kandydat PO na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski.

- Warszawa przegrywa wojnę z Brukselą - ocenił w rozmowie z Konradem Piaseckim Rafał Trzaskowski.

Ostrzegł, że ponieważ unijne rozporządzenie wiąże wypłaty funduszy z przestrzeganiem prawa w krajach członkowskich, "jeśli PiS będzie tak dalej rządzić, Warszawa straci miliardy".

- Nie będzie metra, nie będzie wymiany taboru, nie będzie wszystkich projektów dotyczących choćby przedszkoli czy szkół, które były do tej pory finansowane z unijnych pieniędzy - stwierdził poseł.

Jak tłumaczył, to nie "zła Unia zabiera pieniądze", ale rząd Prawa i Sprawiedliwości - przez upór, brak profesjonalizmu i łamanie konstytucji.

Rafał Trzaskowski powiedział, że oprócz tego, iż Unia dokonała cięć budżetowych, pieniądze, które mogłaby dostać Polska, "prawdopodobnie będą mrożone".

Na pytanie, co zrobi, by do tego nie doszło, stwierdził: - Ja mówię jasno: „Panowie, wycofajcie się z najbardziej rażących przykładów łamania praworządności, to te pieniądze nie będą mrożone”.

Trzaskowski zapewnił jednocześnie: - Na szczęście dzięki naszym staraniom te pieniądze nie przepadają, tylko te pieniądze będą mrożone, w związku z tym, jak my wygramy kolejne wybory, to te pieniądze zostaną odmrożone i Warszawa skorzysta wtedy z olbrzymich pieniędzy na inwestycje.

Na uwagę, że "mrożenie" pieniędzy może Polaków bardziej zniechęcić do UE niż do PiS, Trzaskowski odparł, że "wszyscy rozumieją, że "to przez tych awanturników może być stracona olbrzymia szansa rozwojowa np. w Warszawie, gdzie prawie połowa wszystkich inwestycji do tej pory była finansowana przez UE".