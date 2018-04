Tomasz Cimoszewicz rezygnuje z Gabinetu Cieni. Przez kandydaturę Ujazdowskiego

Tomasz Cimoszewicz przekazał Grzegorzowi Schetynie rezygnację z pełnienia funkcji wiceministra œrodowiska w Gabinecie Cieni Platformy Obywatelskiej. Decyzja to reakcja na poparcie kandydatury Kazimierza Ujazdowskiego w wyborach prezydenckich we Wrocławiu

Na wczorajszej konferencji prasowej szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna poinformował, że będzie rekomendował wrocławskim strukturom partii, by poparły Kazimierza Michała Ujazdowskiego na stanowisko prezydenta miasta. Decyzję skrytykował m.in. Ryszard Petru

Z wyborem byłego polityka PiS nie zgadza się również Tomasz Cimoszewicz. W Gabinecie Cieni Platformy Obywatelskiej pełnił funkcję wiceministra œrodowiska. Dziœ przekazał Grzegorzowi Schetynie rezygnację z pełnionej funkcji.

"Wpływ na tę decyzję ma fakt zaproszenia do współpracy pana Kazimierza Ujazdowskiego, do niedawna wiceprzewodniczšcego PiS. Pomijajšc jego wieloletnie skrajnie negatywne podejœcie do PO, na uwagę zasługuje fakt, że Pan Ujazdowski kilka lat temu oddał głos wspierajšcy karanie więzieniem za stosowanie metody in vitro. Metody, której refundację wprowadziła Platforma Obywatelska. Metody, której refundację zlikwidował PiS, gdy pan Ujazdowski był jej członkiem" - wyjaœnił Cimoszewicz.

"Nie widzę możliwoœci współpracy z religijnym fundamentalistš. Osobš, która przez lata pracy wykazywała brak szacunku dla praw człowieka, zarówno dla kobiet jak i osób o innej orientacji seksualnej. Mam nadzieję, że moja decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem" - dodał poseł PO.