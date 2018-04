Siemoniak: Czy PiS wesprze dobrowolność komornikiem?

"O co chodzi? Jakie kary? Przecież ministrowie z PiS 'dobrowolnie' oddajš nagrody" - kpi na Twitterze Tomasz Siemoniak z PO, komentujšc wpis Beaty Mazurek, która zapowiedziała, że ministrowie, którzy we wskazanym przez Jarosława Kaczyńskiego terminie nie otrzymajš nagród otrzymanych od premier Beaty Szydło w 2017 roku będš musieli liczyć się z konsekwencjami.

"Co dalej, aby wzmóc tę spontanicznš dobrowolnoœć? Odsetki za zwłokę? Wyœlš komornika? Zatrzymajš o 6 rano?" - pyta Siemoniak.

Poniżej dalsza częœć artykułu

O co chodzi? Jakie kary? Przecież ministrowie z PiS "dobrowolnie" oddajš nagrody. Co dalej, aby wzmóc tę spontanicznš dobrowolnoœć? Odsetki za zwłokę? Wyœlš komornika? Zatrzymajš o 6 rano? #oddajciekasę #KonwójWstydu https://t.co/02BxRdVBMk — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) April 8, 2018

W czwartek Jarosław Kaczyński ogłosił, że ministrowie rzšdu PiS przekażš nagrody przyznane im przez byłš premier Beatę Szydło w 2017 roku na Caritas. Kaczyński zapowiedział też obniżenie wynagrodzeń parlamentarzystów o 20 proc., ograniczenie pensji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz odebranie premii prezesom spółek Skarbu Państwa.

Tymczasem Caritas Polska, komentujšc słowa Kaczyńskiego w oœwiadczeniu swojego dyrektora, podkreœlił, że organizacja ta przyjmuje tylko dobrowolne wpłaty. Zapewnił też, że jeœli ministrowie wpłacš nagrody na konto Caritasu, trafiš one na pomoc dla dzieci.



Decyzja ws. nagród to pokłosie krytyki jaka spadła na PiS, po ujawnieniu, że ministrowie rzšdu Szydło otrzymywali w 2017 roku nagrody wynoszšce kilkadziesišt tysięcy złotych w skali roku. Nagłoœnienie sprawy doprowadziło do poważnego spadku PiS w sondażach (m.in. w ostatnim sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej").