Brejza: Ministrowie oddadzą nagrody dwa razy

- Stawiam tezę, że tzw. nagrody zostały wypłacone z naruszeniem prawa, a Skarb Państwa zyskał roszczenie o ich zwrot. Jeœli trzeba będzie pomogę Prokuratorii Generalnej prawidłowo przygotować pozwy. Zrobię wszystko, by pienišdze wróciły do suwerena. Zwrot pseudonagród Caritasowi, nawet jeœli nastšpi, nie rozwišzuje problemu od strony prawnej - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitš" poseł PO Krzysztof Brejza.

"Rzeczpospolita": Jest już teza, że spadki PiS nie sš zasługš opozycji. Co pan na to?

Krzysztof Brejza: Przez dwa lata jako PO ciężko na to pracujemy. To nie efekt samoodpadajšcego teflonu. PiS wykonał mnóstwo działań, które ten teflon nakładały, uodparniajšc się na krytykę. Ale absolutnie kluczowa była tu rola opozycji, w tym posłów PO wytykajšcych konsekwentnie arogancję władzy - na czele z nagrodami. To ewenement. To sytuacja w której premier sama sobie daje nagrodę. Gdy analizowałem sytuacje z różnych krajów, to natrafiłem na Rosję. Tam Miedwiediew i Putin sami sobie pensje podwyższali wynagrodzenia dekretem.

Pytanie jest też o to, czy gdy pan pisał pierwsze interpelacje o nagrody, to spodziewał się pan takiego efektu?

Absolutnie nie. Gdy dziennikarz Sylwester Ruszkiewicz zapytał w listopadzie 2017 roku o nagrody, to nie dostał odpowiedzi jeœli chodzi o wykaz imienny, tylko zbywajšcš, niekonkretnš odpowiedŸ. W grudniu ten tekst się ukazał i wtedy nie wywołało to żadnej reakcji. On pytał o poszczególne nazwiska i zatajono to przed nim. Dopiero poprzez moje interpelacje o nagrody dla ministrów i wiceministrów okazało się, że mamy do czynienia z bezczelnym, nieznanym wczeœniej w historii wolnej Polski zmasowanym skokiem polityków na państwowe pienišdze.

Czyli zaskoczył pana efekt?

Kluczem było odkrycie, że to jest system. To z premedytacjš opracowany w KPRM i zapewne skonsultowany z Nowogrodzkš ordynarny, automatyczny system drugich pensji polityków PiS dla niepoznaki nazwanych nagrodami. W lipcu 2016 roku nie udało się im legalnie podwyższyć wynagrodzeń. Więc póŸniej zrobiono to i tak, ale w taki sposób, by społeczeństwo się o tym nie dowiedziało. W mojej ocenie i w ocenie prawników, z którymi to konsultowałem, nagroda nie może być przyznana na przyszłoœć, na cztery lata do przodu, bez uzasadnienia, bez œladu w aktach pracowniczych. Pamiętajmy, że mówimy o publicznych pienišdzach. Stawiam tezę, że tzw. nagrody zostały wypłacone z naruszeniem prawa, a Skarb Państwa zyskał roszczenie o ich zwrot. Jeœli trzeba będzie pomogę Prokuratorii Generalnej prawidłowo przygotować pozwy. Zrobię wszystko, by pienišdze wróciły do suwerena. Zwrot pseudonagród Caritasowi, nawet jeœli nastšpi, nie rozwišzuje problemu od strony prawnej. Działalnoœć charytatywna polityków nie zwalnia ich z długu wobec Skarbu Państwa. Muszš zdać sobie sprawę z tego, że oddadzš dwa razy.

Czuje pan, że wyręcza w tej kwestii media?

To było wspólne działanie. To była praca wspólna wolnych mediów i opozycji, która doprowadziła do ujawnienia systemu pseudonagród za 2017 rok. Ale pamiętajmy, że drugie pensje wypłacali sobie też wczeœniej. Zadałem pytanie o 2016 rok i wcišż nie dostałem konkretnej odpowiedzi. Ale spokojnie i konsekwentnie ujawnimy Polakom pełnię zachłannoœci, pazernoœci i chciwoœci PiS.

PiS i dziennikarze telewizji publicznej teraz podkreœlajš, że np.w Inowrocławiu pana ojciec przyznawał nagrody urzędnikom jako prezydent Inowrocławia. Co pan na to?

Po pierwsze, przez 16 lat ojciec nigdy nie przyznał nagrody sam sobie.

Po drugie, nie ma symetrii pomiędzy grubymi tysišcami wypłacanymi sobie przez polityków PiS, których PIT-y opiewajš na kwoty rzędu 250 tys. zł., a premiami za solidnš pracę sprzštaczek, referentów i innych pracowników często zarabiajšcych po 1900 zł. miesięcznie. Prezydent wynagradzał zwykłych ludzi, a nie aparat polityczny, czy też siebie samego.

Nie mam wštpliwoœci, że zainteresowanie Inowrocławiem, przepięknym uzdrowiskiem, ma miejsce tylko dlatego, że PiS mœci się personalnie za swoje spadki w sondażach. Prezydent Inowrocławia od czterech kadencji, jako bezpartyjny, wygrywał każde wybory, a ostatnio został wyróżniony drugim miejscem w rankingu najlepszych włodarzy miast w Polsce.

To zabawne, że PiS wcišż się nie zorientował, że nie ma takiego sposobu, który zatrzyma mojš dociekliwoœć.

Jak wyglšda pana tryb pracy? Jest zespół który analizuje te wszystkie sprawy?

Pracuję głównie sam, przy wsparciu asystenta i dyrektor mojego biura. Pomaga mi też kilku adwokatów. Pomysły pojawiajš się na bieżšco, a władza wszystkie podsuwa sama. Wystarczy chcieć.

Pracuję bardzo dużo, zdecydowanie za mało œpię, a ci którzy na tym tracš sš najbliżej - to moja żona i dzieci, którzy zawsze mnie wspierajš i na których zawsze mogę liczyć.

Ludzie rozpoznajš pana na ulicy? A może dostaje pan pogróżki?

Ponoszę konsekwencje negatywne, jest to anonimowy hejt. Dostaje też pogróżki, a w kancelarii adwokackiej małżonki zniszczono nawet szyld.

Jednak najważniejsze jest to, że w bezpoœrednim kontakcie spotykam się z dużš sympatiš, ludzie podchodzš, zapewniajš o wsparciu i mam wrażenie, że coraz częœciej odzyskujš nadzieję na zmianę. Z drugiej strony dostrzegam, że poszerza się grono tych ludzi, którzy kiedyœ popierali PiS, a obecnie dostrzegajš jak bardzo antypaństwowš partiš jest PiS.

A pana koledzy z Sejmu teraz Pana obwiniajš, że będš mniej dostawać pensji?

Absolutnie nie. Ja jestem gotów całkowicie zrezygnować z pensji, by Jarosław Kaczyński mógł dojœć do prawdy o tzw. nagrodach, o których wiedział. Koledzy mówiš to samo: jesteœmy gotowi, poradzimy sobie. Ze strony Platformy nigdy nie było głosu zwštpienia. Nie zgodzimy się na żaden szantaż ekonomiczny. Kaczyńskiemu obecnie chodzi o odwrócenie uwagi od pazernych twarzy swojego ugrupowania.