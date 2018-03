PO poszerzy akcję "Konwój Wstydu"

W sobotę w 8 miastach Polski odbyły się konferencje prasowe parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej dotyczšce nagród dla ministrów.

W tych 8 miastach pojawiły się mobilne billboardy - każdy w miejscu, gdzie urodził się konkretny członek rzšdu. Akcja będzie miała swój cišg dalszy - dowiaduje się "Rzeczpospolita".

- Te 65 tys., które trafiło do kieszeni Gowina jest miarš jego upadku - mówił w Krakowie senator Bogdan Klich. Przemawiał na tle billboardu z podobiznš wicepremiera, na którym poza kwota premii i znalazło się też hasło "Wstyd. Oddajcie kasę'.

Politycy PO pojawili się też we Wrocławiu (miejsce urodzenia premiera Mateusza Morawieckiego), Legionowie, Piotrkowie Trybunalskim, Kielcach, Otwocku i Oœwięcimiu.



To nie koniec. Platforma będzie chciała - jak wynika z informacji "Rzeczpospolitej" - poszerzyć akcję na lokalnych polityków PiS. Przygotowane zostanš najprawdopodobniej nowe materiały do drukowania dotyczšce działaczy niższego szczebla w całej Polsce. Bo jak mówiš nam politycy PO, zgłasza się do nich dużo osób, którzy sami chcš drukować i rozwieszać billboardy o lokalnych działaczach PiS, którzy po wyborach awansowali i zarabiajš. W ten sposób PO chce dotrzeć do maksymalnej liczby wyborców z przekazem o premiach.