Schetyna do PiS: Lepiej milczcie! Fotorzepa/ Michał Kolanko

ZapowiedŸ rozpoczęcie debaty o wejœciu do strefy euro, walki o unijny budżet i odniesienia do centrowego elektoratu - to kilka najważniejszych punktów przemówienia Grzegorza Schetyny na sobotniej Radzie Krajowej PO.

Lider Platformy podkreœlał nieskutecznoœć i szkody, jakie wyrzšdziła międzynarodowa polityka PiS przez ostatnie dwa lata. PO proponuje "dojrzały patriotyzm" też dla wyborców, którzy poparli PiS w 2015. Do nich Schetyna zwrócił się w sobotę bezpoœrednio, wspominajšc, że nowoczesny konserwatyzm jest teraz w PO. Poniżej dalsza częœć artykułu - Jako odpowiedzialna opozycja musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby konsekwencje takiej polityki w jak najmniej bolesny sposób odbiły się na naszych przedsiębiorcach, rolnikach, samorzšdach, wyższych uczelniach, instytucjach kultury. Nie mam złudzeń, że PiS wycofa się przy tej okazji z zarzucania nam „zdrady i donoszenia na Polskę". Odpowiadam im już dzisiaj. Lepiej milczcie! Wyrzšdziliœcie już Polsce doœć zła - mówił. - PiS zniszczyło międzynarodowy wizerunek Polski. Demolowane sš nasze stosunki z Ukrainš. Straciliœmy pozycję lidera całego regionu Europy Œrodkowej. Przestaliœmy być nieformalnym reprezentantem naszego regionu w trójkšcie weimarskim, wobec Niemiec, Francji i całej Europy Zachodniej. Przestała istnieć podstawowa solidarnoœć krajów grupy Wyszehradzkiej. Polska jest coraz bardziej osamotniona i pozbawiona sojuszników, którzy mogliby wesprzeć nasze racje w stosunkach z Rosjš. Nawet jedyny sojusznik, którego wskazuje Kaczyński, czyli Orban, wspiera go warunkowo. Gotów wycofać się z tego poparcia w każdym momencie, kiedy musiałby za sojusz z Kaczyńskim zapłacić własnš pozycjš w stosunkach z Brukselš, Berlinem czy Moskwš - podkreœlał Schetyna w swoim przemówieniu. Schetyna mówił ostro o wizerunku, który ma teraz Polska. - Marnotrawišc cały ten wysiłek Polaków rzšd PiS na powrót przykleja nam wszystkim gęby tępego i zadowolonego z siebie ksenofoba, zaœciankowego antysemity, międzynarodowego awanturnika, przeciwnika cyklistów, rycerza spraw dawno słusznie przegranych. Wbrew sloganom o wielkiej Polsce PiS zachowuje się jak zakompleksiony prowincjusz, a nie jak elita kraju, który umie twórczo łšczyć dumę ze swoich dokonań z niezbędnš dozš samokrytycyzmu, zwłaszcza gdy dotyczy to postaw zdecydowanych mniejszoœci lub zgoła jednostek - podkreœlił. Lider PO miał też pozytywne propozycje dotyczšce polskiej polityki zagranicznej. Wspomniał o nowym unijnym budżecie. - Będziemy wykorzystywać każdš okazję dla obniżania ceny, jakš za błędy PiS-u płacš Polacy i Polska. Przedłożony przez nas projekt zmiany ustawy o IPN jest tego najlepszym przykładem. Takich inicjatyw będzie więcej, kiedy tylko zobaczymy chociaż cień szansy na uniknięcie lub osłabienie katastrofalnych dla interesów Polski skutków działań tej władzy. Platforma Obywatelska zadbała o że w czwórce sprawozdawców Parlamentu Europejskiego pracujšcych najbliżej nad kształtem budżetu Unii znalazło się aż dwóch Polaków, będšcych posłami PO – Jan Olbrycht i Janusz Lewandowski. - powiedział Schetyna. W przemówieniu padła też zapowiedŸ rozpoczęcia debaty o strefie euro - pierwsza tak jednoznaczna zapowiedŸ ze strony PO od czasu utraty władzy. - Chcemy, aby Polska była w rdzeniu unijnym. Dla nas euro to nie jest ideologiczny fetysz, którego należy się bezwarunkowo bać lub który trzeba bezwarunkowo wielbić - powiedział Schetyna. - Ten projekt musi być wprowadzony z poparciem Polaków, a nie wbrew nim. - mówił Schetyna o obecnym braku poparcia dla wprowadzenia wspólnej waluty. Nie zabrało też odwołań do wyborców PiS z 2015 roku w kontekœcie sporu o ustawę o IPN. - Chciałbym zwrócić się w tej chwili do tych konserwatywnych wyborców, którzy głosowanie na PiS w 2015 roku motywowali koniecznoœciš zmiany, ale myœlenie państwowe jest dla nich ważniejsze od partyjnych szyldów. Polityka historyczna powinna budować silniejszš pozycję Polski i budzić do Polaków sympatię - powiedział Schetyna. I podkreœlił, że PO proponuje "dojrzały patriotyzm". - Podstawowe wartoœci nowoczesnego konserwatyzmu, czyli poszanowanie dla ładu prawa, instytucji państwa i tradycji, sš dziœ obecne w Platformie Obywatelskiej - dodał. 24.02.2018 Pomaska: Może premier Morawiecki powinien przeprosić 24.02.2018 Budka: Nieprzemyœlany ruch Adamowicza 24.02.2018 Schetyna zaskakuje z euro 23.02.2018 Siemoniak: Nie brakuje ludzi, którzy Ÿle Polsce życzš 23.02.2018 Rabiej: Adamowicz to koœć zgody Nowoczesnej i PO

REKLAMA

REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ