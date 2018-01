Schetyna: Na Marszu Niepodległości "heilowano", są zdjęcia

- Proszę zobaczyć, jak to się wszystko zmienia w ostatnich miesišcach, jakie jest przyzwolenie ze strony rzšdu na takie zachowania: jak się zachowujš kibole, jak się zachowujš demonstranci na Marszu Niepodległoœci, jakie sš tam transparenty, w jaki sposób "heiluje" się i czci się Hitlera na różnych demonstracjach, przecież to wszystko jest kwestia ostatnich miesięcy - mówił w Polsat News Grzegorz Schetyna, przewodniczšcy Platformy Obywatelskiej, wskazujšc, że "heilowano" w czasie Marszu Niepodległoœci.

- Przecież sš zdjęcia z Alei Jerozolimskich. Mówiono, że to eksces grupki przypadkowych ludzi, którzy dołšczyli do Marszu - twierdził Schetyna.

Zdaniem lidera PO założone w 2011 roku stowarzyszenie "Duma i Nowoczesnoœć", którego działalnoœć została pokazana w reportażu programu "Superwizjer" w TVN, do 2015 roku nie łamało prawa. - Eksplozja zachowań antysemickich, rasistowskich, ksenofobicznych, datuje się od 2015 roku. Proszę zobaczyć, jak to się wszystko zmienia w ostatnich miesišcach, jakie jest przyzwolenie ze strony rzšdu na takie zachowania - jak się zachowujš kibole, jak się zachowujš demonstranci na Marszu Niepodległoœci, jakie sš tam transparenty, w jaki sposób "heiluje" się i czci się Hitlera na różnych demonstracjach, przecież to wszystko jest kwestia ostatnich miesięcy - przekonywał.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Czwartkowe wystšpienie w Sejmie Joachima Brudzińskiego, ministra spraw wewnętrznych, nazwał "żałosnym spektaklem". - To pierwsze wystšpienie ministra Brudzińskiego jako szefa MSWiA. Tutaj miał szansę na to, żeby pokazać, że oni przestajš tolerować to zło, antysemityzm, ksenofobię, rasizm. Nie przestajš, bo nie było żadnych konkretów. Uważam, że to jest jeden wielki pic. Czyli nic - mówił.

- Ja mówiłem bardzo konkretnie, uzasadniajšc wniosek o odwołanie rzšdu jacy ministrowie, w jaki sposób przyzwalajš na zachowania rasistowskie, ksenofobiczne i antysemickie. Mówiłem w kontekœcie Marszu Niepodległoœci, mówiłem o wieszaniu portretów eurodeputowanych PO w Katowicach. Mówiłem o wycofywaniu aktów oskarżenia ws. (byłego księdza, Jacka) Międlara, czy tego, co się stało z (skazanym za spalenie kukły żyda, Piotrem) Rybakiem, który współpracował z policjš, prowadzšc marsz 11 listopada. W tych sprawach przez tygodnie nic nie zrobiono - do czasu emisji tego programu (Superwizjer - przyp. red.) - ocenił przewodniczšcy Platformy.