RZECZoPOLITYCE Siemoniak: PO i Nowoczesnej nie służy wyniszczająca rywalizacja

- Mam nadzieję, że zdrowy rozsądek wygra i będziemy mieli wspólnych kandydatów. PO i Nowoczesnej nie służy ta wyniszczająca rywalizacja - mówił w programie #RZECZOPOLITYCE Tomasz Siemoniak, wiceszef PO.

- Sądzę, że politycy obozu rządzącego mają ogromny problem z tym protestem, bo opinia publiczna jest po stronie młodych lekarzy - mówił Siemoniak o strajku lekarzy rezydentów. Odpierał też zarzuty polityków PiS, którzy uważają, że to jest protest inspirowany przez opozycję. - Nie widzę jakichś specjalnych działań opozycji w tej sprawie - powiedział.

- Telewizja narodowa używała haniebnych metod. Jest to prymitywne i obróci się przeciwko tym, którzy tak działają - uważa wiceszef PO. - Tradycyjny arsenał, jak było z sędziami, że jeden ukradł kiełbasę, tak tutaj czytamy, że rezydenci jedzą kawior - dodał.

Zdaniem Siemoniaka to kolejny protest za rządów PiS i nie ostatni, bo w kolejce czekają inne grupy zawodowe, jak nauczyciele niezadowoleni z reformy edukacji czy prawnicy. - Politycy PiS już tak się oderwali od rzeczywistości, że myślą, że wszyscy powinni ich kochać, a jeśli ktoś protestuje, to znaczy, że ktoś stoi za tymi ludźmi - powiedział Siemoniak. Dodał, że każdy protest jest inny, ma inne podłoże.

Według polityka Platformy z sytuacją nie radzi sobie premier Beata Szydło, ale też minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. - Tego kryzysu rząd PiS nie potrafi rozwiązać i pokazuje to też propaganda rządowej telewizji - mówił Siemoniak.

Prowadzący program red. Michał Kolanko powiedział, że w PiS pojawił się pomysł na zażegnanie sporu między Pałacem Prezydenckim a partią rządzącą, na mocy którego prezydent Andrzej Duda miałby zyskać większy wpływ na politykę międzynarodową, ale w zamian musiałby odpuścić na krajowym podwórku. - Prezydent nie powinien się na to godzić. Ma kompetencje w polityce zagranicznej i wewnętrznej, i powinien ich bronić - twierdzi Siemoniak. Dodał, że z punktu widzenia armii, brak nominacji generalskich jest zły, a z perspektywy żołnierzy wina jest po obu stronach.

W dzisiejszej "Rzeczpospolitej" Rafał Grupiński mówi, że PO założy zespół w parlamencie, który będzie zajmował się powiązaniami szefa MON Antoniego Macierewicza z rosyjskimi służbami i mafią. - To jest plan na najbliższe dwa lub trzy tygodnie. Ten materiał jest gigantyczny i nie chodzi tylko o to co jest w książce Tomasza Piątka - powiedział wiceszef PO.

Na koniec jeden z liderów PO mówił, że jego partia i Nowoczesna powinna mieć wspólnych kandydatów na prezydentów miast, bo obu ugrupowaniom nie służy wyniszczająca rywalizacja. - Mam nadzieję, że zdrowy rozsądek wygra i będziemy mieli wspólnych kandydatów - mówił Siemoniak. Dodał, że jeśli mają to być wspólni kandydaci, to tylko tacy, którzy będą mieli duże szanse wyborcze.