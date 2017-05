Reorganizacja PO na Podkarpaciu

Foto: materiały prasowe

W piątek Zarząd Platformy Obywatelskiej podjął decyzję o rozwiązaniu struktur partii na Podkarpaciu. Co kryje się za tą decyzją? Politycy PO z którymi rozmawiała “Rz” zapewniają, że nie jest to efekt konfliktu, ale wyznaczenie nowego kierunku dla partii w jednym z regionów, który jest dla niej najtrudniejszy w Polsce. Bo Podkarpacie to bastion PiS, jedyne województwo w którym partia Jarosława Kaczyńskiego rządzi samodzielnie.