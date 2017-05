Tomasz Siemoniak o dr. Wacławie Berczyńskim: Bartłomiej Misiewicz razy 13,5 miliarda złotych

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Antoni Macierewicz uważa, że jeżeli on chce, by pan (Wacław) Berczyński miał dostęp do czegokolwiek, to ma ten dostęp na warunkach takich, że przez osiem miesięcy może grzebać w papierach - tak o fakcie, że - na polecenie szefa MON - szefowi podkomisji smoleńskiej udostępniono dokumentację ws. przetargu na zakup śmigłowców dla armii, mówił w TVN24 były szef resortu obrony Tomasz Siemoniak.