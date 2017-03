Tomasz Siemoniak o wotum nieufności wobec rządu

Szłapka: Rząd powinien honorowo podać się do dymisji

Platforma Obywatelska zapowiedziała złożenie wniosku o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło po szczycie w Brukseli, na którym Polska jako jedne państwo UE nie poparła przedłużenia mandatu Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej.

Siemoniak podkreślił, że w sprawie kandydata na premiera, którego nazwisko musi pojawić się we wniosku, Platforma będzie rozmawiać z PSL i Nowoczesną.

Pytany o to, czy PO może wskazać we wniosku kandydaturę swojego byłego polityka (obecnie wicepremiera w rządzie PiS) Jarosława Gowina, były szef MON odpowiedział, że "jest to taki przewrotny żart". O tym, że Platforma mogłaby zgłosić Gowina, licząc że ten zerwie sojusz Polski Razem z PiS, mówił wcześniej w programie "7 Dzień Tygodnia" w Radiu Zet Marek Sawicki.

Pytany o sens składania wniosku o wotum nieufności, który nie ma szans na sukces (PiS dysponuje samodzielną większością w Sejmie), Siemoniak odparł, że "jest to tradycyjne narzędzie w rękach opozycji", dzięki któremu może ona "pokazać jak źle działają ministrowie".

- To będzie dla rządzących przykra debata, bo pokażemy kilkadziesiąt argumentów dlaczego źle rządzą - zapowiedział Siemoniak.

W Sejmie poprzedniej kadencji wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu PO-PSL złożył PiS - kandydatem na tzw. premiera technicznego był wówczas obecny wicepremier Piotr Gliński.