Michał Szczerba: PiS nie daje zgody na mój udział w programie w Polskim Radiu

"Nie tylko TVP Info. Dziś wydawca radiowej Jedynki poinformował, że nie mogę być w niedzielnej debacie, bo PiS nie wyraża zgody na mój udział" - napisał na Twitterze Szczerba.

Nie tylko @tvp_info. Dziś wydawca @RadiowaJedynka poinformował, że nie mogę być w niedzielnej debacie, bo PiS nie wyraża zgody na mój udział — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) March 17, 2017

W ubiegłym tygodniu poseł Platformy Obywatelskiej miał być gościem w programie "Minęła dwudziesta" w TVP Info. Wydawca programu wysłał do Szczerby SMS-a, w którym odwołał zaproszenie. "Panie pośle bardzo mi przykro, musimy odwołać Pana dzisiejszy udział w programie. Biuro PiS-u podtrzymuje swoją decyzję co do tego, że nie będą z Panem brać udziału w programach…" - napisał wydawca.