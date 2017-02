Sławomir Neumann krytykuje przepisy liberalizujące prawo do wycinki drzew

Neumann podkreślił, że Po przygotowała projekt, który można było już przegłosować przywracając poprzednie przepisy regulujące kwestię wycinki drzew. Jak dodał PiS nie zdecydował się jednak na szybkie prace w tej kwestii.

- Do dzisiaj myślałem, że to jest ustawa, za którą stoi tylko minister (Jan) Szyszko i jakiś błąd w PiS-ie się pojawił, że za tą ustawą zagłosowano, nie wiedząc o tym, co się dzieje - skomentował taką postawę partii rządzącej Neumann, który następnie dodał, że obecnie skrót PiS można rozszyfrować jako "pilarki i siekiery".

Neumann oskarżył też PiS o rozpętanie "siekierezady".

Poseł PiS Jacek Sasin odpowiadając na zarzuty Neumanna podkreślił, że nowa ustawa w tej sprawie będzie gotowa za dwa tygodnie i dodał, że przywrócenie starych przepisów nie jest dobrym sposobem na rozwiązanie tego problemu.

Jednocześnie Sasin nazwał spór o przepisy ws. wycinki drzew tematem zastępczym i "rozpętywaniem histerii".

- Opozycja nie mając żadnego pomysłu na to, jak być w opozycji, wywołuje taką awanturę, a to wypadek pani premier, a to drzewa, a to coś Jarosław Kaczyński powiedział. To jest taki sposób na funkcjonowanie opozycji: od awantury do awantury - podsumował.