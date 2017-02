Schetyna: PiS nie wygra w Warszawie

Projekt klubu PiS o ustroju miasta stołecznego Warszawy w najbliższym czasie nie będzie procedowany w parlamencie; najpierw odbędą się szerokie konsultacje z samorządami i mieszkańcami - poinformował dziś Jacek Sasin.

Zgodnie z propozycją PiS miasto stołeczne Warszawa swoim zasięgiem objąć ma gminę Warszawa oraz gminy: Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka.

Zdaniem Grzegorza Schetyny Prawo i Sprawiedliwość wycofuje się rakiem. - To jest wycofanie się taktyczne. Nie wierzę w to, że PiS zostawi tę sprawę - powiedział lider PO. Jak dodał, PiS zajmie się teraz samorządami. - PiS chce wszystko centralizować, to jest partia władzy centralnej - powiedział.

Schetyna podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość nie wygra w Warszawie. - Tłumaczę im (politykom PiS - red.) to na korytarzu w Sejmie, że jeżeli chcą walczyć, to powinni to robić z podniesioną głową - mówił.

Rada Warszawy zdecydowała dziś, że 26 marca odbędzie się referendum gminne, w którym mieszkańcy stolicy odpowiedzą na pytanie czy są "za zmianą granic miasta stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin".

Więcej: TVN24