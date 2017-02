Urszula Augustyn: Edukacyjne cofanie uczniów

Co dalej z reformą edukacji?

Trwa zbiórka podpisów pod referendum w sprawie reformy edukacyjnej. Czy Urszula Augustyn osobiście angażuje się w zbiórkę podpisów?

- Podpisałam się pod tym referendum i dołożę wszelkich starań, by pokazać PiS, że lwia część społeczeństwa nie zgadza się z tym, co Prawo i Sprawiedliwość robi. Tu są dwa problemy: problem organizacyjny oraz bardziej poważny, to podstawy programowe - powiedziała posłanka PO.

- Sposób w jaki PiS chce kształcić najmłodsze pokolenia jest absolutnie nie do przyjęcia - dodała.

Zdaniem Augustyn propozycji PiS boją się nie tylko nauczyciele, ale także rodzice, którzy nie wiedzą co będzie z przyszłością ich dzieci. - Nie pozwalamy dzieciom rozwinąć skrzydeł. To jest cofanie - oceniła.

Czy temat edukacji jest na tyle istotny dla obywateli, by poszli w tej sprawie zagłosować? - To jest kwestia naszej świadomości. W tym zabieganiu nie zawsze zwracamy uwagę na te podstawowe rzeczy. Rodzice zaczynają odkrywać, czego dotyczy ta reforma - powiedział Augustyn.

Dla posłanki niezrozumiały jest pośpiech związany z próbą wprowadzenia reformy. - Gdyby rządzący podarowali sobie jeden rok na rozmowy z obywatelami, to może nie byłoby tyle zamieszania, a na pewno więcej zgody - powiedziała.