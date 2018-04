Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a wysokość wynagrodzenia

Pracownikowi zwolnionemu z obowišzku œwiadczenia pracy do końca trwania umowy rozwišzywanej na mocy porozumienia, należy wypłacać nie tylko pensję zasadniczš, ale też wszelkie dodatki, chyba że co innego wynika z tego porozumienia lub przepisów zakładowych.

- W marcu 2018 r. zawarliœmy z pracownikiem porozumienie o rozwišzaniu umowy ze skutkiem na koniec czerwca br. Do czasu ustania stosunku pracy został on zwolniony z obowišzku œwiadczenia pracy. Czy do końca okresu obowišzywania umowy o pracę należy wypłacać tej osobie tylko podstawowe wynagrodzenie, czy też dodatki w postaci np. premii, które przysługujš na podstawie obowišzujšcego w spółce z o.o. regulaminu wynagradzania. Porozumienie milczy na ten temat, podobnie jak regulamin. W praktyce dotšd wypłacaliœmy zwalnianym zarówno pensję zasadniczš, jak i wszystkie dodatki, ale nowy prezes uznał, że tak nie powinno być. – pyta czytelniczka.

Na uwagę w tym kontekœcie zasługuje wyrok Sšdu Najwyższego z 6 marca 2018 r. (II PK 86/17). SN stwierdził w nim, że za okres od zawarcia porozumienia o rozwišzaniu umowy do daty zakończenia stosunku pracy pracownik ma prawo nie tylko do wynagrodzenia zasadniczego, ale również do pozostałych składników jego pracy – ruchomych lub czasowych.

Wprawdzie zarówno porozumienie o rozwišzaniu umowy o pracę, jak i zakładowy regulamin wynagradzania, nie zawierajš żadnych zapisów na temat poruszonej kwestii. Jednak pewne niepisane zasady w tym zakresie obowišzywały w spółce. Wczeœniej bowiem w takich sytuacjach, jak w stanie faktycznym, wypłacano zwalnianym uposażenie zasadnicze powiększone o okreœlone dodatki. Ta praktyka jest zapewne znana pracownikowi. A skoro tak, to zasadnie może on domagać się wypłaty nie tylko podstawowego wynagrodzenia, ale także dodatków do pensji za okres do upływu okresu obowišzywania stosunku pracy. Nie ma znaczenia, że chodzi tu o porozumienie o rozwišzaniu umowy, a nie wypowiedzenie złożone przez pracodawcę. Odmienne potraktowanie tego podwładnego mogłoby zostać uznane za naruszenie zasady równego traktowania w zakresie rozwišzania stosunku pracy (art. 183a § 1 k.p.).

W interesie pracodawców leży, aby zawrzeć – np. w regulaminie wynagradzania – stosowne postanowienie, w œwietle którego, w razie zawarcia porozumienia o rozwišzaniu umowy z datš póŸniejszš, do czasu ustania stosunku pracy etatowcowi będzie przysługiwało wyłšcznie zasadnicze wynagrodzenie za pracę.

podstawa prawna: art. 183a § 1 oraz art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 108)