Łyżwiarskie biegi masowe: Nie tylko Azja ma zabawę

Japonka Nana Takagi i Koreańczyk Lee Seung-Hoon mistrzami igrzysk w wyœcigach ze startu wspólnego. Tak nadjeżdża przyszłoœć łyżwiarstwa szybkiego

korespondecja z Pjongczangu

Wolno się przepychać, można jeŸdzić po wewnętrznym torze treningowym, warto œcigać się co cztery okršżenia. Wywrotek jest dużo, zabawy także. Olimpijski debiut wyœcigów łyżwiarskich ze startu wspólnego potwierdził, że w tym chaosie jest potencjał.

W sobotni wieczór w hali łyżwiarskiej Gangneung Oval tak właœnie zakończyły się zawody olimpijskie na długim torze lodowym. Najpierw były po dwa półfinały z udziałem 12 uczestniczek lub uczestników, potem finały, w składach szesnastoosobowych.

Przepisy sš proste: 16 okršżeń toru (czyli dystans 6400 m), na czwartym, ósmym i dwunastym lotne sš finisze, pierwsza trójka dostaje 5, 3 i 1 punkt. Ostatni sprint jest dużo ważniejszy: 60, 40 i 20 pkt. Skoro z półfinału awansuje ósemka, to przy odrobinie szczęœcia nawet jeden punkcik może dać awans, bo punktacja jest ważniejsza od czasu (byle zainteresowany/-ana dotarł/-a do mety).

W praktyce więc najpierw wszystko wyglšda jak zabawa w pocišg na łyżwach, panie i panowie sunš grzecznie i powoli w rzšdku, ale w końcu ktoœ daje hasło do ucieczki, wagoniki nagle się rozłšczajš, zaczyna się rejwach. Czuć w tej konkurencji klimat œcigania na krótkim torze, albo też coœ z kolarstwa torowego (wyœcig punktowy), najpewniej jedno i drugie. Taktyka, zwłaszcza w półfinałach, może być bardzo różna, szerokoœć toru daje szansę na ataki z każdej strony.

Wyniki przewidzieć trudno, choć sš już w œwiecie wybitni specjaliœci od tego œcigania. Joey Mantia (USA) mistrz œwiata z 2017 roku, właœnie z Gangneung, twierdzi, że to „Formuła 1 łyżwiarstwa szybkiego" i niezachwianie wierzy, że taka dzika jazda posłuży dyscyplinie, a może nawet wywróci nieco zwietrzałš tradycję jazdy parami na czas.

Polskie starty dały się zauważyć, bo w półfinałach kobiecych obie Polki, Madalena Czyszczoń i Luiza Złotkowska, efektownie padły na lód. Pani Magdalena w sytuacji w miarę neutralnej, gdy biegła w ariergardzie wyœcigu. Awans przepadł.

Pani Eliza poznała twardoœć lodu, gdy w połowie trasy dzielnie rzuciła się do sprintu, zdobyła 3 punkty, ale wysiłek opłaciła utratš równowagi. Podniosła się jednak i dojechała do mety. Dobrze zrobiła, bo choć na ostatnim miejscu, to awansowała do finału.

Konrad NiedŸwiecki nie przewócił się, zaczšł od trzeciego miejsca na czwartym okršżeniu, punkt zaliczył, potem pozwolił na harce innym, może myœlał, że ta mała zdobycz wystarczy. Nie wystarczyła, zajšł 10. pozycję, ale wolno dojeżdżajšc do mety mógł sobie ucišć pogawędkę ze sławnym Holendrem Svenem Kramerem, bo taki też jest urok półfinału tej konkurencji, że niekiedy nie trzeba pędzić do mety.

W finałach oszczędzać się już nie można, ostatni finisz decyduje. U pań najpierw samotnie wyrwała do przodu Estonka Saskia Alusalu, małš premię (5 pkt.) zdobyła przed Franceskš Lollobrygidš z Włoch i Chinkš Li Dan. Drugi i trzeci finisz po drodze też wygrała, lecz została dopadnięta przez grupkę poœcigowš na dwa okršżenia przed metš.

Finisz i złoto dla Japonki Nany Takagi (to jedna z mistrzyń olimpijskich w wyœcigu drużynowym na dochodzenie), srebro dla miejscowej łyżwiarki Kim Bo-Reum, bršz, też tradycyjnie dla Holenderki, Irene Schouten. Złotkowska była dziewišta.

U mężczyzn w finale również były ucieczki i poœcigi, ten najważniejszy sprint wygrał, ku radoœci trybun, Koreańczyk Lee Seung-Hoon przed Belgiem Bartem Swingsem i Holendrem Koenem Verweijem, dobrym znajomym Zbigniewa Bródki z Soczi, był wtedy drugi za Polakiem na 1500 m o 0,003 sekundy.

Debiut wyœcigów łyżwiarskich ze startu wspólnego w Pjongczangu zdecydowanie można pochwalić, nie tylko Azja miała zabawę. Historycy olimpizmu nie sš jednak w pełni zgodni, czy to naprawdę był debiut, czy powrót na igrzyska zimowe po 86 latach. Najstarsi górale jeszcze pamiętajš: w 1932 roku w Lake Placid o medale œcigano się szóstkami i ósemkami, więc może to jednak tylko powrót dobrego.

Bieg masowy kobiet: 1. N. Takagi (Japonia) 60 pkt.; 2. B. R. Kim (Korea Płd.) 40; 3. I. Schouten (Holandia) 20;... 9. L. Złotkowska (Polska) 1 (8.47,34).

Bieg masowy mężczyzn: 1. S. H. Lee (Korea Płd.) 60; 2. B. Swings (Belgia) 40; 3. K. Verweij (Holandia) 20.