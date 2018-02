Hokej: Plachta strzela, finał dla Niemców

W finale hokejowym zagrajš Rosjanie pod flagš olimpijskš oraz rewelacja turnieju, Niemcy, którzy pokonali Kanadę

Najpierw Rosja czyli OAR (na trybunach różnica całkowicie się zaciera, flag rosyjskich było pod dostatkiem) pokonała Czechy 3:0, potem Niemcy kolejny raz zapracowali na miano mistrzów niespodzianek, wygrali z Kanadš 4:3.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Spotkanie Rosjan z Czechami w zasadzie rozstrzygnęło się już w drugiej tercji. Dwa szybkie ataki, dwa sprytne podania, dwa strzały Nikity Gusiewa i Władysława Gawrikowa, wszystko w odstępie 27 sekund, na przełomie 27. i 28. minuty i po sprawie. Czesi, trzeba przyznać, nie pogodzili się z porażkš, niezwykle ambitnie ruszyli na rywali, kilka razy byli blisko strzelenia bramki, ale okazało, się, że drużyna prowadzona przez trenera Olega Walerjewicza Znaroka doskonale potrafi grać w obronie. Trudno ocenić, ile w tym było trenerskiego wyrachowania, ile słaboœci Czechów, ale hokeiœci OAR spokojnie dotrwali do końca. Nie atakowali za wiele, raczej psuli grę rywalom.

Desperackie wycofanie bramkarza Pavla Francouza przez trenera Josefa Jandaca na dwie minuty przed końcem spowodowało tylko to, że Ilia Kowalczuk z uœmiechem wbił kršżek do pustej bramki. 3:0, do ostatniej syreny 20 sekund, trybuny, szczególnie kibic przebrany za rosyjskiego niedŸwiedzia, odpowiedziały wielkš radoœciš.

Drugi mecz zaczšł się od proœby spikera o robienie hałasu do kibiców kanadyjskich, nie trzeba było ich długo prosić. Pierwsi bramkę strzelili jednak Niemcy, gdy grali w przewadze pięciu na trzech, strzelcem był Brooks Macek, urodzony w Winnipeg w Manitobie posiadacz dwóch paszportów: kanadyjskiego i niemieckiego. Tata jest Niemcem.

Tercja się skończyła, wynik się nie zmienił. Minęły cztery minuty drugiej tercji, gdy Matthias Plachta, syn Jacka Płachty, byłego trenera reprezentacji Polski, zdobył pierwszego gola na igrzyskach. Po kolejnych trzech minutach znów piękna akcja, Marcel Goc do Francka Mauera, Mauer do siatki. 3:0.

Kanadyjczycy chwilę póŸniej grali w przewadze, wreszcie trafili. Strzelec, Gilbert Brule sprowokowal halę do dzikiej radoœci, ale ważniejsze było to, że sędziowie znów gwizdnęli, była kara dla Niemiec za zbyt wielu hokeistów dla lodzie. Co jednak zrobić z Kanadš, która w takiej sytuacji traci bramkę (strzelcem znów nr 22 – Plachta), a nie zdobywa? W dodatku za chwilę za celowe uderzenie przeciwnika w głowę i szyję na pięć karnych minut schodzi z lodu Brule.

W trzeciej tercji szybki gol dla Kanady ożywił sytuację (2:4), zaraz potem Dominik Kahun nie wykorzystał rzutu karnego i Niemcy trochę zgaœli. Kanadyjczycy wreszcie przycisnęli, opanowali chaos ataków, a gdy Plachta wylšdował na ławce kar, zdobyli kolejnego gola, 3:4.

Zostało im 10 minut na wyrównanie. Nie wystarczyło. Wycofanie bramkarza kanadyjskiego też nie pomogło. Niemcy w finale, kolejna duża niespodzianka hokejowa, w hali wybrzmiało pod koniec meczu chóralne odliczanie ostatnich sekund po niemiecku, bo kibice kanadyjscy szybko wyszli.

Finał Rosja – Niemcy zacznie się w niedzielę o 5.10 czasu polskiego, spotkanie o trzecie miejsce Czechy – Kanada o 13.10 w sobotę.

Hokej mężczyzn – 1/2 finału: Rosja – Czechy 3:0 (0:0, 2:0, 1:0); Niemcy – Kanada 4:3 (1:0, 3:1, 0:2).