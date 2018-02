Hokej na igrzyskach: Pozdrowienia z Rosji

Od Nagano 1998 gracze NHL pojawiali się na igrzyskach. W Pjongczangu ich zabraknie. Właœnie rusza rywalizacja panów. Czy będzie kogo oglšdać?

Kanadyjczyk Sidney Crosby, Amerykanin Patrick Kane, Rosjanin Aleksander Owieczkin, Szwed Erik Karlsson – to tylko kilka nazwisk (ale za to jakich!) z długiej listy nieobecnych. To najlepsi hokeiœci œwiata.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Owieczkin, który jest gwiazdš Washington Capitals i bohaterem narodowym Rosji, a także przyjacielem prezydenta Putina, mógł się wœciekać i twierdzić, że i tak pojedzie na igrzyska, ale nic z tego. Komisarz ligi NHL Gary Bettman już w kwietniu ubiegłego roku zdecydował, że liga nie zawiesi rozgrywek na czas igrzysk i nie zwolni swoich czołowych graczy. Tłumaczył, że NHL nie jest antyolimpijska, ale z MKOl porozumienia nie osišgnięto. Jak nie wiadomo o co chodzi, to na ogół wiadomo bardzo dobrze.

Organizacje nie umiały się porozumieć co do tego, kto ureguluje rachunek za przelot i zakwaterowanie. Właœciciele klubów tradycyjnie bali się też kontuzji. John Tavares z New York Islanders został kontuzjowany w Soczi i potem nie grał do końca sezonu. Takie rzeczy się pamięta.

Na nic zdała się mediacja Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF). Większoœć głównych zainteresowanych, czyli hokeistów, wyraziła rozczarowanie tym faktem, pojawiło się nawet pełne pięknych słów oœwiadczenie, ale to nic nie dało. Biznes jest biznes. Wielkš olimpijskš przygodę przeżyjš inni.

Na przykład Wojtek Wolski, chłopak urodzony w Zabrzu, kuzyn piłkarza Sebastiana Mili. Pewnie też grałby w piłkę, ale szybko przeniósł się do Kanady, a jak grać w piłkę w kraju, w którym dzieci rodzš się z łyżwami na nogach? Z Polski, jak sam mówi, właœciwie nic nie pamięta: miał dwa lata, kiedy rodzice zdecydowali się na wyjazd. Został wybrany w drafcie z numerem 21 przez Colorado Avalanche i przez lata grał z powodzeniem w NHL. Kiedy był lokaut, dołšczył do Ciarko Sanok i to jedyny moment, kiedy grał zawodowo w Polsce. Potem zadomowił się w rosyjskiej KHL (Kontynentalna Hokejowa Liga), obecnie występuje w Mietałłurgu Magnitogorsk.

Półtora roku temu doznał koszmarnej kontuzji, ciężko było na to patrzeć. Złamał dwa kręgi szyjne, uszkodził rdzeń kręgowy, nie wiadomo było, czy wróci do hokeja. Na zdjęciu, które zamieœcił w mediach społecznoœciowych już po operacji, leżał na szpitalnym łóżku z kciukiem uniesionym w górze, ale nie wyglšdało to dobrze. Wolski ma 31 lat i wydawało się, że najlepsze w sporcie już przeżył, a tu taka niespodzianka. Zagra w drużynie Kanady – najbardziej utytułowanym zespole w historii, zdobywcy dziewięciu złotych medali na igrzyskach, w tym na dwóch ostatnich.

Kanadyjczycy powołali hokeistów z szeœciu różnych lig. – To będzie fascynujšca podróż dla tych 25 zawodników. Wielu z nich nawet nie marzyło, że kiedyœ dostanie takš szansę – mówił generalny menedżer Sean Burke i gratulował hokeistom. Nie sš to żółtodzioby, œrednia wieku wynosi nieco ponad 30 lat. Większoœć zagrała przynajmniej jeden mecz w NHL. Chris Lee i Chris Kelly majš po 37 lat, a Derek Roy – 34. Kelly zdobył Puchar Stanleya z Boston Bruins i zagrał w lidze 833 mecze. Trener drużyny Willie Desjardins opowiadał, jak wielkie emocje towarzyszyły zawodnikom, kiedy usłyszeli, że pojadš na igrzyska. Przywołał między innymi przykład Wolskiego, który się po prostu rozpłakał. – Wielu z tych zawodników pomyœlało już w pewnym momencie, że już nie zagrajš w NHL. Że nic nie osišgnš. Ale nie poddali się. Bo to Kanadyjczycy – mówił trener.

Kadra amerykańska składa się z zawodników uniwersyteckich, American Hockey League, KHL i innych europejskich lig. Z niespodziewanš informacjš dzwonił do hokeistów Jim Johannson, generalny menedżer drużyny olimpijskiej. – To był jeden z najlepszych momentów w moim hokejowym życiu. Wiem, jak wiele to dla nich znaczy, i wiem, że zaprezentujš się dobrze – mówił niedawno Johannson. A tydzień temu zmarł niespodziewanie w wieku 53 lat. Zawodnicy majš więc dodatkowš motywację, by zaprezentować się jak najlepiej w Korei.

Kapitanem drużyny został doœwiadczony, 39-letni Brian Gionta, który zaliczył w sumie 1006 występów w NHL, podnosił Puchar Stanleya i wystšpił na igrzyskach w 2006 roku. Ale tam Amerykanie furory nie zrobili. Teraz marzš o tym, by powtórzyć „cud na lodzie" („Miracle on Ice"), jakim było pokonanie reprezentacji Zwišzku Radzieckiego na igrzyskach w Lake Placid w 1980 r. Amerykanie jak zwykle sš pewni siebie i pozytywnie nastawieni. Z Rosjanami zmierzš się już w fazie grupowej. W grupie B zagrajš z nimi jeszcze Słowacy i Słoweńcy.

Rosyjska Federacja Hokeja na Lodzie odsłoniła karty najpóŸniej, dopiero 25 stycznia. Nawet bez Owieczkina to talia asów. Byli zawodnicy NHL Pawieł Daciuk i Ilja Kowalczuk zagrajš na igrzyskach po raz pišty. W najlepszej hokejowej lidze œwiata grali też Wiaczesław Wojnow, Wadim Szypaczow, Michaił Grigorienko i Nikita Niestierow. Takiego potencjału nie ma nikt, Rosjanie będš faworytami do złota – ostatnie zdobyli w 1992 roku, tuż po rozpadzie ZSRR, gdy występowali w Albertville jako Wspólnota Niepodległych Państw.

Wszyscy powołani rekrutujš się z trzech klubów: piętnastu z zasilanego pieniędzmi Gazpromu SKA St. Petersburg, oœmiu z CSKA Moskwa i dwóch z Mietałłurga Magnitogorsk. Wystšpiš, jak wiadomo, jako „olimpijscy sportowcy z Rosji". Władimir Putin nie ma problemu z neutralnš flagš, a przynajmniej udaje, że nie ma, a poza tym jest wielkim kibicem hokeja. Niewykluczone więc, że czerwone œwiatło dla zawodników NHL akurat w Moskwie przyjęto z radoœciš i do Ameryki popłynęły pozdrowienia (from Russia with Love).

Kto jeszcze będzie się liczył? Hokejowa hierarchia, z gwiazdami czy bez, pozostaje bez zmian. Mocni będš Finowie, Szwedzi, Czesi. W reprezentacji Finlandii, opartej na zawodnikach KHL (w sumie 16) wystšpi czwórka bršzowych medalistów z Soczi: Lasse Kukkonen (czwarte igrzyska), Sami Lepisto, Juuso Hietanen i Petri Kontiola. Szwedzi (12 graczy z KHL) majš w składzie pięciu mistrzów œwiata z 2017 r.: to Viktor Fasth, Dennis Everberg, Carl Klingberg, Joel Lundqvist i Linus Omark. Odkryciem igrzysk może być Rasmus Dahlin, 17-latek, przewidywany jako numer 1 w najbliższym drafcie NHL. W tej grupie (C) zagrajš jeszcze Norwegowie oraz wracajšcy na igrzyska Niemcy. Ci ostatni wysyłajš reprezentację złożonš z zawodników grajšcych w rodzimej lidze.

Tak samo jak Szwajcarzy, którzy majš silnš ligę i zagrajš w grupie A z Kanadš, Czechami i Koreš Południowš. Największš gwiazdš gospodarzy jest trener Jim Peak, który grał w NHL i dwa razy zdobywał Puchar Stanleya w barwach Pittsburgh Penguins. Trener Czechów Josef Jandać postawił na doœwiadczonych graczy, głównie z KHL, i nie zabrał żadnego z młodych zawodników, którzy w tym roku osišgnęli półfinał juniorskich mistrzostw œwiata. Kapitanem drużyny będzie 36-letni Martin Erat, z bogatš przeszłoœciš w NHL (881 spotkań) i na igrzyskach – te będš czwarte. Tylko Jaromir Jagr ma więcej – pięć. Ale Jagr jest wœród wielkich nieobecnych z NHL. Š?

Autor jest dziennikarzem „Kroniki Beskidzkiej".