Igrzyska olimpijskie w Pjongczangu: Relacja z dwunastego dnia

Program startów 20 lutego:



FINAŁY



ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE

2.30 Pary taneczne – program dowolny (N. Kaliszek, M. Spodyriew)

NARCIARSTWO DOWOLNE

Kobiety

2.30 Halfpipe

KOMBINACJA NORWESKA

11.00 Skoki – HS 140 (A. Cieœlar, S. Kupczak, P. Słowiok, W. Marusarz)

13.45 Bieg na 10 km (A. Cieœlar, S. Kupczak, P. Słowiok, W. Marusarz)

SHORT TRACK

Kobiety

11.00 Sztafeta 3000 m

BIATLON

12.15 Sztafety mieszane 2x6 km + 2x7,5 km (2 z 5: K.Guzik, M. Gwizdoń, M. Hojnisz, W. Nowakowska, K. Żuk oraz G. Guzik, A. Nędza-Kubiniec)

KWALIFIKACJE



CURLING

MężczyŸni

1.05 W. Brytania – Norwegia, Japonia – Kanada, Korea Płd. – Szwajcaria, Włochy – Szwecja

Kobiety

6.05 Kanada – Chiny, USA – Korea Płd., W. Brytania – Japonia

MężczyŸni

12.05 Szwajcaria – USA, Norwegia – Włochy, Japonia – Dania

HOKEJ

MężczyŸni

4.10 1. baraż o ćwierćfinał

8.40 2. baraż o ćwierćfinał

13.10 3. i 4. baraż o ćwierćfinał

Kobiety

4.10 O 7. miejsce

8.40 O 5. miejsce

NARCIARSTWO DOWOLNE

MężczyŸni

5.00 Halfpipe

SHORT TRACK

Kobiety

11.00 1000 m (M. Warakomska, rez. N. Maliszewska)

MężczyŸni

11.00 500 m (Bartosz Konopko)

BOBSLEJE

Kobiety

12.50 Dwójki – 1. i 2. œlizg

5:22

Para łyżwiarzy figurowych z Kanady - Tessa Virtue i Scott Moir z Kanady - zdobyła złoty medal w rywalizacji par tanecznych w programie krótkim. Srebro przypadło Francuzom - Gabrielli Papadakis i Guillaume Cizeronowi a bršz Amerykanom - Mai i Alexowi Shibutani. Polacy? Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew zajęli 14 miejsce.



4:43

The first half of the Ice Dance Free Dance looked a little like this. ?????????? We'll find out who takes home the #Gold very soon! #FigureSkating @ISU_Figure pic.twitter.com/25NPUrcGeK