Łyżwiarstwo figurowe. Na lodzie było gorąco

Dwa rekordy œwiata, wiele łez, wstydliwe defekty ubiorów i ułamek punktu decydujšcy o złotym medalu – łyżwiarskie tańce nie zawiodły

Łyżwiarstwo figurowe jest, obok hokeja męskiego, najbardziej pożšdanym przez widzów wydarzeniem igrzysk. Można to poznać po cenach biletów, można po tłoku pod halš, a także po tym, że dziennikarze muszš prosić o wejœciowki na trybunę prasowš i nie wszyscy dostajš.

Warto było poprosić i, przy odrobinie szczęœcia, zobaczyć najpierw jak w programie krótkim mistrzowie olimpijscy sprzed oœmiu lat (i wicemistrzowie sprzed czterech), Tessa Virtue i Scott Moir z Kanady poprawili własny rekord œwiata (83,67), a także jak œwietnie debiutujšca w igrzyskach para francuska Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron przeżyła małš katastrofę, czyli urwane ramišczko stroju łyżwiarki.



Nic się nie ukryło, defekt był z tych, które odsłaniajš za dużo, ale mimo ogromnego stresu pani Gabriella dojechała do końca i zajęła z partnerem drugie miejsce, co w tych okolicznoœciach było wyczynem prawdziwie olimpijskim. I nie był to tego dnia jedyny taki przypadek, drugi dotknšł parę koreańskš.



Dobę póŸniej, w programie dowolnym Francuzi (w innych strojach) pojechali rewelacyjnie, popłynęli nad lodem do „Sonaty księżycowej” Ludwiga van Beethovena, poprawili rekord œwiata tej częœci rywalizacji, do złota zabrakło im 0,79 punktu. Choć nowa punktacja w łyżwiarstwie figurowym to dla większoœci kibiców czarna magia, intuicja podpowiadała, że przy wyniku 123,35 – to niewiele.



Para kanadyjska ma drugie złoto olimpijskie, bo też jechała pięknie do utworu „Roxanne” z musicalu „Moulin Rouge”. Jej także trybuny wyrzuciły na lód dziesištki pluszowych maskotek, co jest od lat wyrazem najwyższego zachwytu publicznoœci i wymaga zatrudnienia gromady małych łyżwiarek do sprawnego zbierania prezentów.



Tańce na lodzie potwierdziły że łyżwiarstwo figurowe staje sportem ponadnarodowym. Już wczeœniej widzieliœmy, jak Ukrainka i Francuz zdobywajš złoto dla Niemiec w parach sportowych, w tańcach zaœ Francuzka Gabriella Papadakis pochodzi z Krety, Japończyk Chris Reed urodził się w USA, Alisa Agafonowa w Charkowie, ale jest od oœmiu lat Turczynkš, Koreańczyk Alexander Gamelin, wbrew nazwisku, pochodzi z Bostonu.



Polskie łyżwiarstwo przygarnęło z Ukrainy Maksyma Spodyriewa (jest obywatelem RP od 2016 roku) jako partnera dla Natalii Kaliszek i w ten sposób po oœmiu latach przerwy polska para taneczna znów pojawiła się na igrzyskach.



Pojechała dobrze, czternaste miejsce w debiucie nie jest złe, pani trener Sylwia Nowak-Trębacka jest pełna wiary, że młodzi łyżwiarze zacznš awansować w kolejnych imprezach mistrzowskich. Tańczyli do muzyki z „Wielkiego Gatsby’ego”, dodali trochę swingu, zebrali brawa i chyba pluszaka także. Twierdzš, że za cztery lata poprawiš olimpijskie osišgnięcia pani trenerki (12. i 13. miejsce z Sebastianem Kolasińskim) z Vancouver i Soczi.



Cišg dalszy to rywalizacja solistek, w œrodę eliminacje w programie krótkim, w pištek programy dowolne. Startuje 30 pań, awansuje 24.



Krzysztof Rawa z Gangneung



Łyżwiarstwo figurowe – pary taneczne: 1. T. Virtue, S. Moir (Kanada) 206,07 (83,67 (rek. œwiata)+122,40); 2. G. Papadakis, G. Cizeron (Francja) 205,28 (81,93+123,35 (rek. œwiata)); 3. M. Shibutani, A. Shibutani (USA) 192,59 77,73+114,86); 14. N. Kaliszek, M.