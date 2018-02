Biegi narciarskie: Wreszcie były uśmiechy

Narciarski sprint drużynowy dla Amerykanek. Justyna Kowalczyk i Sylwia Jaœkowiec na siódmym miejscu.

Korespondencja z Pjongczangu

Dobrze się oglšda sztafety sprinterskie: ruch na trasie duży, akcja przejrzysta, zmiany prowadzšcych doœć częste, obietnica zaciętego finiszu spełniona. W œrodę było też miejsce na niespodziankę, o złoto miały się bić jak zawsze Norweżki ze Szwedkami, lecz pogodziły je Kikkan Randall i Jessica Diggins. Marit Bjoergen ma jednak czwarty medal w Pjongczangu – bršzowy i 14. w olimpijskiej karierze, zimš nikt nie ma więcej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Rywalizacja zaczęła się od półfinałów. Na starcie u pań stanęło 21 par, w pierwszej grupie, z Norweżkami, biegło 11 drużyn. Bjoergen i Falla wygrały półfinał, jak chciały, ciekawa była walka o drugie miejsce dajšce Szwajcarii bezpoœredni awans do finału.

W półfinale z Polkami było mniej ekip, ale więcej spięć. Mocne tempo nadały Amerykanki, blisko było jeszcze pięć sztafet, na szczęœcie Kowalczyk i Jaœkowiec też, choć zaczęły skromnie, od 8. pozycji po dwóch odcinkach. Pani Justyna najwięcej zrobiła na drugiej zmianie, miała najlepszy czas z dziesištki rywalek, wyprowadziła sztafetę na czwartš pozycję, potem pani Sylwia, znów biegnšca na nartach pożyczonych od koleżanki, straciła tylko jednš pozycję, Polki znalazły się w finale.

Biegaczki odpoczywały niewiele ponad godzinę (w tym czasie œcigali się mężczyŸni), fizjoterapeuci i serwismeni smarujšcy narty nie odpoczywali wcale.

Rozbłysły pełnym œwiatłem reflektory i zaczęła się główna częœć zawodów. Kowalczyk zaczęła finał ostrożnie. Wyrywać za Bjoergen stylem łyżwowym to raczej zły pomysł, więc Polka poczštkowo pilnowała tylko, by mieć kontakt z głównš grupš i nie mieszać się do awantur z przodu. Tam zaœ w miarę szybko okazało się, że walka o medale idzie między biegaczkš rosyjskš (OAR), norweskš, szwedzkš i amerykańskš.

Polki pilnowały ósmego miejsca, Jaœkowiec też dawała radę, ta ósemka przy wyniku to od zawsze ważna sprawa – daje stypendium sportowe na kolejny rok. Na pištym odcinku Rosjanka Natalia Niepriajewa złamała kijek, w sprintach to strata nie do odrobienia, nawet jeœli ktoœ podbiegnie w miarę szybko i poda nowy. Z polskiego punktu widzenia ten wypadek też miał znaczenie, panie pod flagš OAR spadły na 9. pozycję.

Zostały zatem trzy kandydatki do medali i reszta walczšca o inne cele. Diggins œwietnie przejechała ostatni stromy zakręt przed metš, Maiken Caspersen Falla dała się też wyprzedzić Szwedce Stinie Nilsson. Finisz uskrzydlonej Amerykanki był jednak nie do odparcia. Z polskiej strony koniec też wyglšdał dobrze: Jaœkowiec na ostatniej prostej poprawiła ósmš lokatę na siódmš, wyprzedziła Francuzkę. Wreszcie po występie Polek zobaczyliœmy uœmiechy.

Ostatnim startem Justyny Kowalczyk w Pjongczangu będzie niedzielny bieg na 30 km technikš klasycznš.

W sprincie męskim 6x1,4 km polska sztafeta Dominik Bury i Maciej Staręga odpadła w półfinale, miała 12. czas na 28 drużyn. Wygrali, żadne zaskoczenie, Norwegowie w składzie Martin Johnsrud Sundby i Johannes Hoesflot Klaebo. Wiwatowali już na zakręcie przed ostatniš prostš. Š?

Sprint drużynowy kobiet (6x1,25 km):

1. USA (K. Randall, J. Diggins) 15.56,47; 2. Szwecja (C. Kalla, S. Nilsson) 15.56,66; 3. Norwegia (M. Bjoergen, M. C. Falla) 15.59,44; 7. Polska (J. Kowalczyk, S. Jaœkowiec) 16.32,48.

Sprint drużynowy mężczyzn (6x1,4 km):

1. Norwegia (M. J. Sundby, J. H. Klaebo) 15.56,26; 2. OAR (D. Spicow, A. Bołszunow) 15.57,27; 3. Francja (M. Magnificat, R. Jouve) 15.59,33; 12. Polska (D. Bury, M. Staręga) 16.21,83.