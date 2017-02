Liga Europejska: Łukasz Teodorczyk i Anderlecht Bruksela zagrają z Zenitem Sankt Petersburg

Łukasz Teodorczyk zajął niedawno drugie miejsce w plebiscycie na najlepszego piłkarza belgijskiej Jupiler Pro League. Z 17 golami wciąż prowadzi w klasyfikacji strzelców, ale w nowym roku stracił skuteczność, którą imponował po przeprowadzce do Brukseli. W pięciu meczach zdobył tylko jednego gola, od trzech tygodni nie trafił do bramki.

Tak zła seria może niepokoić, a dowodem niemocy była sytuacja z niedzielnego spotkania z Zulte Waregem (4:2), gdy z 3 metrów Teodorczyk kopnął piłkę wprost w bramkarza.

– Kiedy zeszliśmy do szatni, był bardzo rozczarowany. Ale to silny charakter. Jesteśmy pewni, że wkrótce się przełamie – mówią koledzy z drużyny.

Teodorczyk ma prawo być sfrustrowany. Jesienią wychodziło mu prawie wszystko, a każde dojście do piłki wywoływało alarm w obronie przeciwników. Również w Lidze Europejskiej. W sześciu meczach fazy grupowej zdobył pięć goli i jest w czołówce strzelców tych rozgrywek

Dziś zmierzy się z Giuliano – otwierającym tę klasyfikację (do spółki z Aritzem Adurizem z Athletic Bilbao). Brazylijczyk, kupiony latem z Gremio, znakomicie wywiązuje się z roli następcy sprzedanego do Chin Hulka. Sześć bramek w europejskich pucharach, siedem w lidze rosyjskiej – drugie podejście do gry na Wschodzie (w latach 2011–2014 był zawodnikiem Dnipro Dniepropietrowsk) wygląda obiecująco.

– Zanim przyjechałem do Sankt Petersburga, więcej asystowałem, niż strzelałem. Wszystko się zmieniło, kiedy zacząłem być ustawiany jako drugi napastnik – tłumaczy 26-letni Giuliano.

Anderlecht w grupie uległ tylko Saint-Etienne, które szczęścia w losowaniu nie miało. Trafiło na Manchester United. To będzie szczególny wieczór dla Paula Pogby. Najdroższy piłkarz świata pierwszy raz w karierze stanie naprzeciw swojego starszego brata – obrońcy Florentina.

– Wiem, jak wyprowadzić Paula z równowagi. Od dziecka łatwo się irytował, do tej pory nie nauczył się przegrywać – opowiada Florentin. United mają też Zlatana Ibrahimovicia, który jako gwiazdor PSG w 13 spotkaniach z Saint-Etienne zdobył aż 14 goli.

Szkoda, że w czwartkowy wieczór nie zobaczymy Wojciecha Szczęsnego. Podział ról w Romie jest jasno określony: Polak broni w Serie A, Brazylijczyk Alisson – w pucharach. Każdy w swoim królestwie czuje się pewnie i nie daje trenerowi Luciano Spallettiemu powodów do zmian. Roma o 1/8 finału walczyć będzie z Villarrealem. —Tomasz Wacławek

1/16 finału Ligi Europejskiej

17.00:

FK Krasnodar – Fenerbahce Stambuł.

19.00:

KAA Gent – Tottenham (Canal+ Sport)

Olympiakos Pireus – Osmanlispor (Canal+ Sport 2)

Łudogorec Razgrad – FC Kopenhaga (nSport+)

AZ Alkmaar – Olympique Lyon

Astra Giurgiu – KRC Genk

Borussia Moenchengladbach – Fiorentina

Celta Vigo – Szachtar Donieck

FK Rostów – Sparta Praga.

21.05:

Villarreal – AS Roma (Canal+ Sport 2)

Anderlecht – Zenit Sankt Petersburg (nSport+)

Athletic Bilbao – APOEL Nikozja

Hapoel Beer-Szewa – Besiktas Stambuł

Manchester United – Saint-Etienne

PAOK Saloniki – Schalke.

Rewanże 22 i 23 lutego.