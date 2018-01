Real na zakręcie, Zidane pod ostrzałem

Królewscy znaleŸli się w największym kryzysie, od kiedy drużynę przejšł Zinedine Zidane. Manchester City przegrał pierwszy mecz w Premier League, Krychowiak – pierwszy wygrał.

Jeszcze kilka tygodni temu Zidane zbierał pochwały za dwa lata pracy w Madrycie. Bilans miał znakomity: dwa z rzędu triumfy w Lidze Mistrzów i klubowych mistrzostwach œwiata, co wczeœniej nie udało się nikomu, do tego dwa Superpuchary Europy, Superpuchar Hiszpanii i tytuł odebrany Barcelonie.

Po porażce z Villarrealem (0:1) przed własnš publicznoœciš o obronie mistrzostwa można już zapomnieć. Na półmetku rozgrywek Real stracił więcej punktów niż w całym poprzednim sezonie, a Zidane'owi puszczajš nerwy. – Czuję się zmęczony słuchaniem, że jesteœmy słabi – rzucił Francuz przed meczem z Villarrealem. Ale jego piłkarze zrobili w sobotę niewiele, by temu zaprzeczyć. Nie grali co prawda Ÿle, mieli przewagę, ale po oczach biła nieskutecznoœć. Sam Cristiano Ronaldo oddał aż dziewięć strzałów.

Lawina spekulacji na temat przyszłoœci Zidane'a ruszyła. Gdyby Królewskim powinęła się noga i w 1/8 finału Ligi Mistrzów przegrali z Paris Saint-Germain, sprawdzić by się mogły informacje traktowane na razie w kategorii plotek: władze klubu sš podobno w kontakcie z Joachimem Loewem, który ma być numerem jeden na liœcie prezesa Florentino Pereza.

W Anglii pogromcę znalazł wreszcie Manchester City. Œmiałkiem okazał się Liverpool. Anfield eksplodowało z radoœci po kolejnych bramkach Aleksa Oxlade'a-Chamberlaina, Roberto Firmino, Sadio Mane i Mohameda Salaha. Wygrana 4:3 sprawia, że za plecami City (62 pkt) zapanował œcisk. Po 47 pkt majš Manchester United (w poniedziałek spotka się ze Stoke), Liverpool i Chelsea.

Pierwszego zwycięstwa w Premier League doczekał się Grzegorz Krychowiak. West Bromwich pokonało Brighton 2:0. Polski pomocnik uniknšł błędów i przyczynił się do wygranej.

Wkrótce – być może w najbliższy weekend – na boisko wrócić powinien Kamil Grosicki, zmagajšcy się z urazem stopy. Hull potrzebuje jego pomocy, ostatni mecz wygrało ponad miesišc temu i w tabeli Championship (druga liga angielska) zajmuje dopiero 20. miejsce – punkt nad strefš spadkowš.

Widok Łukasza Piszczka w wyjœciowej jedenastce działa kojšco na kibiców Borussii. Pod jego nieobecnoœć posypała się cała gra obrony. Zespół z Dortmundu odpadł z Ligi Mistrzów i Pucharu Niemiec, stracił też praktycznie szansę na tytuł. Kiedy więc w niedzielę Piszczek wyszedł od pierwszej minuty na mecz z Wolfsburgiem (Kuba Błaszczykowski poza kadrš ze względu na uraz pleców), fani odetchnęli z ulgš. Czy nadejdš lepsze czasy dla Borussii?

W Bundeslidze doszło do zmiany wicelidera. RB Lipsk pokonał Schalke 3:1 i wyprzedza teraz rywali o punkt.

Do Serie A wraca inny kadrowicz Adama Nawałki – Thiago Cionek. Obrońca, który dwa ostatnie lata spędził w Palermo i przeżył z drużynš spadek, podpisał 2,5-letni kontrakt ze SPAL. Dołšczy do Bartosza Salamona, który ma pewne miejsce w defensywie beniaminka Serie A. Z nowym zespołem czeka go ponownie walka o utrzymanie.

W poniedziałek ważne badania kontuzjowanego kolana przejdzie Arkadiusz Milik. Dadzš one odpowiedŸ na pytanie, czy napastnik Napoli będzie mógł zaczšć normalne treningi. Nawet jeœli dostanie zielone œwiatło od lekarzy, minie co najmniej kilka tygodni, zanim zagra w meczu. Poœpiech nie jest wskazany. Nie brak przecież głosów, że obecny uraz to efekt zbyt szybkiej rehabilitacji Milika po poprzedniej kontuzji więzadeł.