Nieudana rzeźba Ronaldo znika z Madery

Pod koniec marca 2017 roku na portugalskiej Maderze, skąd pochodzi piłkarz Cristiano Ronaldo, otwarto lotnisko, które nazwane jego imieniem. Jeden z najsłynniejszych piłkarzy na świecie mógł być jednak nie do końca zadowolony z uroczystości. Podczas otwarcia lotniska odsłonięto pamiątkową tablicę, przed którą stanęło popiersie sportowca. Rzeźba nie wyglądała jednak tak, jak Cristiano Ronaldo i została przez wielu wyśmiana.

Sam Ronaldo nie był jednak oburzony, w żaden sposób nie wyraził swojej niechęci wobec popiersia i wydawał się nie dostrzegać niczego złego w nieudanym odwzorowaniu jego twarzy. Inaczej do sprawy podeszli jednak internauci, którzy wyśmiewali rzeźbę w memach oraz komentarzach pod jej zdjęciami. Można podejrzewać, że właśnie to było powodem decyzji władz lotniska o wymianie posągu na taki, który bardziej przypomina piłkarza.

Choć sam sportowiec nie był oburzony popiersiem, wymiany rzeźby domagała się jego rodzina - informuje Madeira Island News.

