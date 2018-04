LE: Arsenal Londyn blisko półfinału

Arsenal Londyn wygrał u siebie z CSKA Moskwa 4:1 w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Europejskiej.

"Kanonierzy", którzy w lidze zajmujš dopiero szóste miejsce i raczej nie mogš liczyć na zakończenie sezonu w pierwszej czwórce (co gwarantowałoby im udział w Lidze Mistrzów) sš coraz bliżsi tego, by zapewnić sobie udział w kolejnej edycji LM dzięki wygraniu LE. Ćwierćfinałowy dwumecz z CSKA Moskwa rozstrzygnęli praktycznie w pierwszej połowie - w pierwszych 45 minutach po dwa gole zdobyli Aaron Ramsey i Alexandre Lacazette, na co CSKA odpowiedziało jedynie trafieniem Aleksandra Gołowina z rzutu wolnego.

Swój mecz wygrało również Atletico Madryt, które pokonało 2:0 Sporting Lizbona po golach Koke i Antoine Griezmann.

Z kolei Lazio Rzym na własnym stadionie okazało się lepsze od drużyny Red Bulla Salzburg zwyciężajšc 4:2. W ostatnim ćwierćfinale RB Lipsk wygrał z Olympique Marsylia 1:0.