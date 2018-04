Arsenal wyrównał rekord sprzed 60 lat

Wygrywajšc 3:2 z Southampton w meczu Premier League Arsenal w pištym kolejnym meczu rozgrywanym na własnym stadionie strzelił co najmniej trzy gole. To wyrównanie rekordu klubu z sezonu 1958-1959.

Wygrana z Southampton była szóstym kolejnym wygranym przez Arsenalem meczem. Mimo dobrej passy obecny sezon jest dla Arsenalu raczej nieudany - drużyna zajmuje obecnie szóste miejsce w lidze a jej jedynš szansš na zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów jest wygranie Ligi Europejskiej (Arsenal awansował już do ćwierćfinału tych rozgrywek, a po wygraniu z CSKA Moskwa 4:1 jest już bardzo blisko awansu do półfinału).

Poniżej dalsza częœć artykułu

Ostatnio jednak "Kanonierzy" imponujš skutecznoœciš - o czym œwiadczy wyrównanie rekordu sprzed szeœciu dekad.

Mecz Arsenalu ze "Œwiętymi" był też 11 porażkš trenera Southampton, Marka Hughesa, w meczu z "Kanonierami". Hughes przegrał jak dotšd wszystkie mecze, w których przyjeżdżał na stadion Arsenalu w roli trenera goœci.

Tylko Harry Redknapp, który przegrał 15 razy z Manchesterem United na Old Trafford czeka dłużej na zwycięstwo z konkretnym przeciwnikiem w Premier League.