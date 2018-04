Bundesliga: ostatni bastion normalności

Niemiecki futbol znów obronił się przed zagranicznymi inwestorami. Ale jak długo jeszcze uda się odpierać te ataki? Coraz więcej klubów jest za reformš i wpuszczeniem pieniędzy szerszym strumieniem.

- Chciałbym, żebyœmy byli bardziej konkurencyjni – powiedział niedawno w wywiadzie dla magazynu „GQ” szef Bayernu Karl-Heinz Rummenigge. – To kluby powinny decydować, czy i jak szeroko otwierać drzwi dla sponsorów.

Od 1963 roku, czyli od momentu, kiedy powstała Bundesliga, Bawarczycy zdobyli blisko połowę tytułów mistrzowskich (26). Od pięciu lat nie majš sobie równych w Niemczech, za każdym razem kończšc sezon z dwucyfrowš przewagš nad rywalami. Nie inaczej będzie w tym roku.



Ale ta dominacja na krajowym podwórku nie przekłada się na europejskie puchary. Od 2013 roku, czyli od ostatniego triumfu w Lidze Mistrzów, Bayern próbuje bezskutecznie dostać się do finału. W tym sezonie jest jedynš niemieckš drużynš, która awansowała do fazy pucharowej. RB Lipsk i Borussia Dortmund nie wyszły z grupy. Borussia odpadła nawet z Ligi Europy. Już w fazie grupowej z tymi rozgrywkami pożegnały się Hoffenheim, FC Koeln i Hertha. Czy jednak całš winę można zrzucić na specyficzne przepisy?

Stowarzyszenie ma głos

Bayern to jeden z czterech klubów, które proponowały zniesienie zasady 50+1 wprowadzonej w 1998 roku. W uproszczeniu zakazuje ona inwestorom przejęcia ponad połowy udziałów w spółce. 51 proc. musi pozostać w rękach stowarzyszenia. Pozwala to kibicom zachować kontrolę nad działaniami właœcicieli i decydować o przyszłoœci klubu. Chroni przed kaprysami miliarderów z Ameryki, Rosji czy Azji, traktujšcymi często futbol jak plac zabaw.



Licencję na grę w Bundeslidze mogš więc uzyskać tylko te kluby, których członkowie posiadajš większoœć. Jak w każdej regule, sš jednak i wyjštki. Zrobiono je dla tych właœcicieli, którzy zwišzani byli z klubami nieprzerwanie przez co najmniej 20 lat. Do tej kategorii zaliczajš się Volkswagen i Bayer, sponsorujšcy zespoły z Wolfsburga i Leverkusen, a także Dietmar Hopp, współzałożyciel przedsiębiorstwa informatycznego SAP inwestujšcy w Hoffenheim.



Szczególnym przypadkiem jest RB Lipsk. Klub Red Bulla powstał w 2009 roku i szybko zaczšł się pišć po szczeblach rozgrywek. Startował z pištego poziomu, w ubiegłym sezonie – w swoim debiucie w Bundeslidze – zdobył wicemistrzostwo. Jak to możliwe, że drużyna została dopuszczona do rozgrywek? Wszystko dlatego, że utrzymano zasadę 50+1 i decydujšcy głos należy do członków klubu. Inna sprawa, że sš to głównie pracownicy Red Bulla.

Amatorzy kanapek z krewetkami

Większoœciowy pakiet próbuje nabyć również główny udziałowiec Hannoveru 96. To właœnie wniosek Martina Kinda wywołał ponownš debatę na temat ewentualnej reformy. Połowa z przedstawicieli 36 klubów 1. i 2. Bundesligi miała się opowiedzieć za utrzymaniem dotychczasowych przepisów (14 wstrzymało się od głosu). To jednak o wiele mniej niż w 2009 roku, kiedy przeciwne rewolucji były aż 32 kluby. Do dokonania zmian potrzebne sš dwie-trzecie głosów.



– Zasada 50+1 to jeden z fundamentów, które wzmocniły niemiecki futbol – tłumaczy Reinhard Rauball, prezes DFL zarzšdzajšcej rozgrywkami. Nic dziwnego, że kibice broniš tej reguły jak niepodległoœci i gdy usłyszeli o kolejnym pomyœle reformy, ogłosili, że to „deklaracja wojny”. Pod petycjš do władz ligi podpisało się trzy tysišce grup fanów z całego kraju, obawiajšcych się m.in. wzrostu cen biletów. Należš one do najrozsšdniejszych w Europie i przyczyniajš się do rekordowej frekwencji.



Co tydzień stadiony wypełniajš się w ponad 90 procentach, na mecze Borussii i Bayernu przychodzi odpowiednio 81 i 75 tys. kibiców. W Europie może się z nimi równać jedynie Manchester United, ale jak już kiedyœ zauważył irlandzki piłkarz Roy Keane, na trybunach Old Trafford zbyt widoczne sš „brygady amatorów kanapek z krewetkami”. Trener Jose Mourinho narzeka na irytujšcš ciszę, tymczasem w Niemczech dominujš kibice z krwi i koœci zainteresowani dopingiem.



– Œwiat nam zazdroœci tej unikalnej atmosfery – podkreœla Johannes Steiniger, członek komisji ds. sportu w niemieckim parlamencie z ramienia Chrzeœcijańskiej Unii Demokratów. – Bayern jest najlepszym przykładem na to, że możesz osišgnšć sukces nawet bez pieniędzy oligarchy.

Zasypać przepaœć

Według raportu Deloitte, klub z Monachium pod względem przychodów zajmuje dziœ czwarte miejsce w Europie (587,8 mln euro), za Manchesterem United (676,3), Realem Madryt (674,6) i Barcelonš (648,3). Kontrakty z Adidasem, Audi i Allianz, a od lipca także z liniami lotniczymi Qatar Airways, pozwalajš Bayernowi utrzymać się w czołówce. Ale porównanie Bundesligi z Premier League wypada blado: Anglicy w rankingu Deloitte majš aż 10 swoich przedstawicieli, Niemcy – oprócz Bayernu – jeszcze tylko dwóch: Borussię i Schalke. Nie może być inaczej, skoro najsłabszy zespół z Premier League z samych praw telewizyjnych dostaje mniej więcej tyle co mistrz Niemiec.



– Potrzebujemy nowych Ÿródeł finansowania, żeby zasypać tę przepaœć – twierdzi Michael Schade, dyrektor zarzšdzajšcy Bayeru Leverkusen. Klubom Bundesligi coraz trudniej zatrzymać swoje gwiazdy. Dortmund w ostatnim czasie opuœcili Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) i Ousmane Dembele (Barcelona), z Gelsenkirchen do Manchesteru wyjechał Leroy Sane, a wczeœniej Leverkusen na Londyn zamienił Heung-min Son.



Gdy Paris Saint-Germain biło w ubiegłe lato rekord œwiata, płacšc Barcelonie za Neymara 222 mln euro, Rummenigge przekonywał, że Bayern, choć mógłby, nigdy nie wyda na jednego gracza ponad 100 mln. Doœć powiedzieć, że najdroższy piłkarz kupiony przez Bawarczyków, Francuz Corentin Tolisso, kosztował 41,5 mln euro.



– Musimy być otwarci na zmiany, ale zachowujšc zasadę 50+1 – nie ma wštpliwoœci szef drugoligowego FC St. Pauli Andreas Rettig. Działać trzeba szybko. Hasan Abdullah Ismaik, biznesmen z Jordanii, który zamierza przejšć TSV 1860 Monachium, w zeszłym roku rozpoczšł walkę z przepisami w Urzędzie Kartelowym. Sprawa jest w toku.

Kibic, nie konsument

Szef Borussii Hans-Joachim Watzke widzi zagrożenie dla niemieckiej tradycji oraz tożsamoœci i bije na alarm: – Jeœli zaczniemy traktować ludzi nie jak kibiców, a konsumentów będziemy mieli problem. Większoœć klubów nie dostanie Romana Abramowicza, który chce z Chelsea odnosić sukcesy, tylko biznesmenów, którzy na pierwszym miejscu stawiajš zyski. Kto za to zapłaci? Kibice.



Czy warto sprzedać duszę dla większych przychodów? Przestrogš niech będzie przykład Portsmouth. Dawnemu mistrzowi Anglii zagraniczni inwestorzy obiecywali złote góry, a o mało nie doprowadzili go do upadku.

