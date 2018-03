Harry Kane uznał, że jest za wcześnie, by zagrać w Realu?

Harry Kane zadeklarował, że chce pozostać jeszcze przez jeden sezon w Tottenhamie Hotspur. Napastnikiem od dłuższego czasu interesuje się Real Madryt.

Gdyby Kane zdecydował się na przejœcie do Realu kosztowałby zapewne ok. 200-250 mln euro. Media spekulowały, że w ramach rozliczeń w zwišzku z tym transferem do Tottenhamu mógłby wrócić Gareth Bale.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Teraz jednak "The Sun" pisze, że najlepszy strzelec 2017 roku chciałby w przyszłym sezonie reprezentować jeszcze barwy "Kogutów".

24-latek zaznacza jednak, że ostatecznš decyzję ws. swojej przyszłoœci podejmie obserwujšc ruchy Tottenhamu na rynku transferowym w kolejnym sezonie. Kane chciałby mieć pewnoœć, że jego drużyna będzie walczyć w przyszłym roku o najwyższš stawkę - zarówno w Premier League, jak i w Lidze Mistrzów.

Prezes Tottenhamu zapewnia, że nie zamierza sprzedawać największej gwiazdy swojej drużyny.

Obecnie trwajš rozmowy na temat podwyżki dla gwiazdy Tottenhamu - Kane zarabia obecnie ok. 110 tys. funtów tygodniowo.

Tottenham przed kilkoma dniami odpadł z Ligi Mistrzów przegrywajšc w dwumeczu z Juventusem Turyn.