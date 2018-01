Futsal: "Trema była, ale nie obawialiśmy się Rosjan"

Michał Kałuża przyznał, że choć jego drużynie towarzyszył lekki stres przed występem na mistrzostwach Europy w futsalu, Polacy nie obawiali się Rosjan. - Przygotowywaliœmy się od dłuższego czasu do tego meczu - powiedział.

Mecz Rosja-Polska na Futsal Euro 2018 w Lublanie zakończył się remisem 1:1. Po golu Iwana Cziszkały w 36. minucie, wyrównujšcš bramkę w ostatniej minucie strzelił Michał Kubik z Rekordu Bielsko-Biała.

- Chyba wszyscy widzš, że poziom europejskiego futsalu staje się coraz bardziej wyrównany. Jeden gol nie wystarczy już by wygrać - przyznał po meczu Siergiej Skorowicz, trener reprezentacji Rosji. - Polska drużyna grała swojš taktykš od samego poczštku meczu aż do końca. I doprowadziło to jš do sukcesu. Oczywiœcie powinniœmy byli strzelić więcej goli. Nie mogę powiedzieć, że nie mieliœmy ku temu okazji. Niestety, byliœmy nieskuteczni, moi zawodnicy nie stwarzali sytuacji ze stałych fragmentów gry - dodał.

Błażej Korczyński, trener reprezentacji Polski ocenił, że mecz z Rosjš był dla jego zespołu ciężki, ale polscy zawodnicy byli na to przygotowani. - Rosja to doœwiadczona drużyna, wicemistrz œwiata, wicemistrz Europy, nie trzeba przedstawiać. Mogliœmy tylko wykorzystać zaangażowanie, determinację i œwietnš grę bramkarza. Choć nie ustrzegliœmy się błędów - i to wielu - szczęœcie dzisiaj było trochę po naszej stronie. Szanujemy ten remis, bardzo się z niego cieszymy, ale też musimy pamiętać, że to nie jest szczyt. Myœlimy o meczu za dwa dni z Kazachstanem. Musimy wycišgnšć wnioski z błędów, których było doœć sporo. Dziękuję kibicom za doping, ich pomoc była kluczowa w końcówce meczu - dodał.

W ocenie Błażeja Korczyńskiego, najlepszymi zawodnikami w jego zespole byli bramkarz Michał Kałuża oraz Michał Kubik, który - jak przyznał trener - zasłużył na gola.

- Wiedzieliœmy, że jeżeli chcemy coœ ugrać, ten mecz będzie nas dużo kosztował. Nie mogliœmy jednak kalkulować, by teraz odpuœcić, a potem zagrać na wyższych obrotach. Wbrew pozorom, gdy graliœmy na przykład mecze towarzyskie, chociażby z Portugališ, drugi mecz graliœmy lepiej niż pierwszy. Zmęczenie oczywiœcie jest, ale 48 godzin to wystarczajšcy czas dla młodych organizmów, by się zregenerowały - stwierdził Korczyński.

- Mieliœmy położyć dziœ na szali wszystko. Tak zrobiliœmy, mamy wyjœciowš pozycję do gry w czwartek - dodał.

Michał Kałuża, bramkarz polskiej reprezentacji, zebrał dobre recenzje, ale do końca nie był z siebie zadowolony. - Niestety, wpadła jedna bramka, ale najważniejsze jest to, że nie podłamała całego zespołu. Wierzyliœmy do końca w osišgnięcie dobrego rezultatu i to się udało. Przygotowywaliœmy się od dłuższego czasu do tego meczu. Wiadomo, że towarzyszył nam lekki stres przed debiutem w mistrzostwach Europy. Nikt z nas jeszcze nie brał udziału w takiej imprezie. Lekka trema i adrenalina były, ale nie obawialiœmy się Rosjan - stwierdził.

