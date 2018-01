Futsal: Sensacyjny remis Polaków na mistrzostwach Europy

Reprezentacja Polski zremisowała pierwsze starcie na UEFA Futsal Euro 2018 w Lublanie. Biało-czerwoni po dobrym w ich wykonaniu meczu podzielili się punktami z Rosjanami, aktualnymi wicemistrzami Europy i œwiata.

Pierwsza połowa była jednš z lepszych, jakie w ostatnich latach rozegrali polscy futsaliœci. Wprawdzie kilkakrotnie przepuœcili rywali pod bramkę i tylko ich nieskutecznoœci zawdzięczali zachowanie czystego konta, jednak sami również poważnie zagrażali Rosjanom. Najbliżej gola dla biało-czerwonych był w 18. minucie Mikołaj Zastawnik. 21-letni Polak strzelał już praktycznie na pustš bramkę, po rzucie rożnym i zamieszaniu w polu karnym. Jak spod ziemi wyrósł jednak w ostatniej chwili golkiper Georgij Zamtaradze. Zastawnik był w pierwszych dwudziestu minutach najaktywniejszym polskim zawodnikiem. Jeszcze kilkakrotnie podejmował próby pokonania rosyjskiego bramkarza, który jednak spisywał się między słupkami równie dobrze, co jego vis a vis Michał Kałuża.

Rosjanie prowadzili grę i to oni mieli więcej okazji na otwarcie wyniku. Grali jednak zbyt efektownie, a za mało efektywnie, często popisujšc się nieskutecznymi sztuczkami technicznymi.

Nadzieje na zakończenie bez straty bramki starcia z wicemistrzami œwiata i Europy utrzymywały się do 36. minuty. Do tej chwili Polacy walczyli z Rosjanami jak równy z równym, choć oczywiœcie to nie biało-czerwoni przebywali częœciej przy piłce. W bramce œwietnie spisywał się jednak dalej Kałuża, a jego koledzy groŸnie kontratakowali.

Po dwóch groŸnych próbach naturalizowanego Brazylijczyka Robinho, jeszcze bliżej otwarcia wyniku był w 31. minucie Siergiej Abramow. Samotnym rajdem zdołał on wymanewrować całš obronę drużyny Błażeja Korczyńskiego, dopiero z pustej już bramki piłkę wybił Mikołaj Zastawnik. W odpowiedzi dwukrotnie po kornerach swojej szansy mocnymi strzałami z dystansu szukał Maciej Mizgajski, ale na posterunku czuwał Georgij Zamtaradze.

Dopiero w 36. minucie Rosjanie koronkowš akcjš całego zespołu zdołali zmylić polskš defensywę, a strzałem w długi róg Michała Kałużę pokonał Iwan Cziszkała. Polacy próbowali grać z wycofanym bramkarzem, ale długo nie przyniosło to skutku w postaci wyrównania. Dopiero na 10 sekund przed końcem pięknym strzałem od słupka popisał się Michał Kubik, doprowadzajšc do sensacyjnego remisu.

Rosja - Polska 1:1 (0:0) Bramki: Iwan Cziszkała (36) - Michał Kubik (40).

Żółte kartki: Robert Gładczak, Michał Kubik.

Rosja: Zamatradze (Putiłow) - Eder Lima, Robinho, Dawidow, Cziszkała - Łyskow, Romulo, Miłowanow, Abramow, Nijazow, Abramowicz, Afansajew, Esquerdinha.

Polska: Kałuża (Widuch) - Zastawnik, Lutecki, Mikołajewicz, Popławski - Kubik, Dewucki, Gładczak, Mizgajski, Solecki, Wojciechowski (Cyman).

W pierwszym wtorkowym meczu, na otwarcie mistrzostw Europy, gospodarze ze Słowenii zremisowali w grupie A z Serbiš 2:2. We wtorek mecze w grupach C i D - Portugalia - Rumunia i Hiszpania - Francja.

Polacy kolejne spotkanie - ostatnie grupowe - rozegrajš w czwartek. O 18:00 ich rywalem będzie Kazachstan.