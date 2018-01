Futsal: We wtorek początek mistrzostw Europy. Grają Polacy

We wtorek po 17 latach przerwy reprezentacja Polski w futsalu zagra na mistrzostwach Europy. Sam awans do turnieju finałowego jest już sporym osišgnięciem. Wyjœcie z grupy byłoby sensacjš.

W mistrzostwach weŸmie udział 12 reprezentacji, podzielonych na cztery grupy. Z każdej z nich do ćwierćfinału awansujš po dwa najlepsze zespoły. Biało-czerwoni trafili zaœ w grupie na Rosję i Kazachstan - wicemistrzów i bršzowych medalistów poprzednich mistrzostw. Pokonanie którejœ z tych drużyn i awans do czołowej ósemki byłby w tej sytuacji ogromnym sukcesem.

Droga Polaków na futsalowe Euro nie należała bowiem do prostych. Z siedmiu grup eliminacji, których turnieje rozgrywane były w kwietniu 2017, bezpoœrednio do ME awans uzyskiwali zwycięzcy. Rozlosowane w pary zespoły z drugich miejsc i jedna najlepsza z trzeciego grały ze sobš dodatkowy baraż. Tš najlepszš z trzeciej pozycji była właœnie Polska.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Kwietniowy turniej w Elblšgu Polacy rozpoczęli od wysokiej porażki 0:4 z Serbiš. Po wygranej w kolejnym spotkaniu z Mołdawiš 4:2 otworzyła się ewentualna furtka właœnie na awans z trzeciego miejsca, ale potrzebny był do tego choćby punkt w ostatnim starciu - z Hiszpaniš, aktualnym mistrzem Europy, który ostatni raz w eliminacjach wynik inny od zwycięstwa zanotował w 2004 roku. I taki cud w Elblšgu nastšpił - biało-czerwoni zremisowali z Hiszpaniš 1:1.

Sam cud jednak nie wystarczył, potrzebne było jeszcze przebrnięcie barażów. W nich Polacy trafili wyjštkowo nie najgorzej - na trzykrotnych finalistów ME, Węgrów. W Miszkolcu górš 2:1 byli rywale. W rewanżu, w Koszalinie, reprezentanci Polski zwyciężyli 6:4 i po zapewnili sobie drugi w historii awans do finały mistrzostw starego kontynentu.

Pierwszy awans miał miejsce 17 lat temu, czyli wtedy, gdy najstarsi z obecnych kadrowiczów jeszcze nie wiedzieli, co to jest futsal. Obie drużyny spaja postać obecnego trenera, a wówczas zawodnika - Błażeja Korczyńskiego. W 2001 roku w Moskwie biało-czerwoni przegrali wszystkie trzy spotkania (kolejno z Chorwacjš, Hiszpaniš i Ukrainš).

Czy tym razem uda się sprawić niespodziankę? W grupie eliminacyjnej Polacy grali z pierwszš i czwartš drużynš poprzednich ME (Hiszpaniš i Serbiš), teraz - dla odmiany - zagrajš z drugš i trzeciš. Trener Korczyński podkreœla jednak, że na turniej do Lublany jego podopieczni nie przyjechali na wycieczkę. - Wiadomo, że nie przyjechaliœmy w roli faworyta. Gramy drugš i trzeciš drużynš Europy, nie musimy nikogo przekonywać, jak sš rozłożone siły w grupie. Chcemy się pokazać z jak najlepszej strony - grać szybko, agresywnie, tak jak potrafimy. Wyjdzie jak wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze - mówił w przeddzień rozpoczęcia zmagań na Słowenii w rozmowie z "Rzeczpospolitš".

Turniej odbędzie się na imponujšcej hali w stolicy Słowenii - Arenie Stozice, która może pomieœcić ok. 12 tys. kibiców. Czy taka widownia nie będzie deprymować Polaków, nieobytych z wielkimi futsalowymi turniejami? - Rosja i Kazachstan to sš drużyny, które sš obyte z tym wszystkim. My na ile będziemy mogli, będziemy się starali odseparować to wszystko dookoła, od tego, co się wydarzy na parkiecie - zapowiedział Korczyński.

Rosjanie i Kazachowie jako jedyni uczestnicy eliminacji do ME nie stracili w trzech meczach nawet jednej bramki. Nie tylko więc punkt wyrwany którejœ z tych drużyn będzie wydarzeniem, ale i każda strzelona im bramka.