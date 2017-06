Finał Ligi Mistrzów: Juventus Turyn - Real Madryt - relacja na żywo

I połowa

Juventus rozpoczął mecz wysoko. Już w 1. minucie kolegów w polu karnym szukał dośrodkowaniem Mario Mandżukić.

W 2. minucie po kolejnym dośrodkowaniu Mandżukicia pierwszy celny (acz niegroźny) strzał na bramkę Realu oddał Gonzalo Higuain. Minutę później Argentyńczyk uderzył mocno z dystansu, ale piłkę - choć z kłopotami - złapał Keylor Navas.

W 6. minucie mogło być 1:0 dla Realu - najpierw nieco za głęboko dośrodkował Dani Alves, piłka trafiła przed pole karne, ale tam był już Miralem Pjanic, który natychmiast uderzył na bramkę Navasa. Kostarykanin, sobie tylko znanym sposobem odbił piłkę w bok.

10 pierwszych minut gry to wyraźna przewaga Juventusu. W kolejnych minutach gra się jednak uspokoiła i przeniosła na środek pola.

W 17. minucie z dwójkowym kontratakiem próbowali wyjść Karim Benzema i Cristiano Ronaldo - ale ten ostatni przegrał pojedynek z Danim Alvesem. Trzy minuty później było już jednak 1:0 dla Realu! Królewscy wyszli z szybką kontrą, Carvajal zagrał z prawej strony na 16 metr, tam dopadł do piłki Cristiano Ronaldo i celnym strzałem, tuż przy słupku, dał Królewskim prowadzenie!

Juventus rzucił się do ataku, ale musiał uważać na piłkarzy Realu czających się na kontry. W 27. minucie strzał Mandżukicia na bramkę Navasa zablokował jeden z obrońców Królewskich.

Chwilę później ten sam Mandżukić dał jednak prowadzenie Realowi - po rozegraniu piłki na prawym skrzydle wysoko zagrana futbolówka trafiła przed pole karne do Mandżukicia, a ten - półprzewrotką - zmieścił ją między Buffonem a słupkiem! 1:1!

W 33. minucie po faulu na Dybali z rzutu wolnego z ok. 25 metrów Paulo Dybala trafił zaledwie w mur.

W 37. minucie na murawę padł Mandżukić, który długo nie podnosił się z boiska. Ostatecznie jednak okazało się, że byłemu napastnikowi Bayernu Monachium nic poważnego się nie stało.

W 41. minucie za ostre wejście w Mandżukicia żółtą kartkę obejrzał Carvajal.

W 61. minucie bramkę zdobył Brazylijczyk Casemiro. Jest 2:1 dla Realu.

Przed meczem:

Real dotychczas 11 razy na 14 prób sięgnął po najważniejsze klubowe trofeum na Starym Kontynencie (w przeszłości jako Puchar Europy Mistrzów Krajowych), z czego pięć razy od sezonu 1992/93, gdy powstała Liga Mistrzów. - Piętnasty finał traktujemy jakby był naszym pierwszym - zapewnił jednak przed rywalizacją z Juventusem obrońca i kapitan Realu Sergio Ramos.

W finale poprzedniej edycji podopieczni trenera Zinedine'a Zidane'a pokonali w rzutach karnych lokalnego rywala - Atletico.

Juventus świętował triumf dwa razy - w 1985 roku, przy dużym udziale grającego wówczas w tym zespole Zbigniewa Bońka, a także 21 lat temu. Aż sześciokrotnie w historii przegrywał finał (w tym cztery razy w Lidze Mistrzów).

- Przez cały rok bardzo ciężko pracowaliśmy i każdy mecz prowadził nas do tego miejsca. W sobotę będzie to jednak całkowicie inne spotkanie niż wszystkie dotychczasowe. Musimy być przebiegli i wiedzieć, kiedy atakować, a kiedy lepiej ustawić się w obronie. Musimy też uwierzyć, że jesteśmy w stanie przywieźć puchar do Turynu - przyznał trener Juventusu Massimiliano Allegri.

W półfinałach obecnej edycji LM "Królewscy" (w fazie grupowej byli rywalami m.in. Legii Warszawa) wyeliminowali Atletico, natomiast Juventus okazał się lepszy od AS Monaco Kamila Glika. Oba zespoły zdobyły niedawno tytuły mistrzowskie w krajowych ligach.

Real i Juventus już raz zmierzyły się w meczu o najważniejsze europejskie trofeum klubowe - w 1998 roku madrycki zespół wygrał 1:0.

Sobotnie spotkanie w walijskim Cardiff, które poprowadzi Niemiec Felix Brych, odbędzie się pod zamkniętym dachem, m.in. w obawie przed dronami.