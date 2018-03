Założyciel "La Repubblica" Eugenio Scalfari: Papież powiedział mi, że piekła nie ma

Eugenio Scalfari, założyciel dziennika "La Repubblica": Papież powiedział mi, że piekło nie istnieje. Watykan: To było prywatne spotkanie wielkanocne, nie wywiad.

Eugenio Scalfari, dziennikarz i założyciel jednego z głównych włoskich dzienników, "La Repubblica", słynie z tego, że nie nagrywa rozmów i nie robi notatek podczas przeprowadzanych przez siebie wywiadów. Spisuje je póŸniej z pamięci.

Tak też się stało po ostatniej rozmowie Scalfariego z papieżem Franciszkiem, którš następnie dziennikarz opisał w swojej gazecie, w artykule zatytułowanym "To zaszczyt być nazywanym rewolucjonistš".

Scalfari, choć sam jest ateistš, nazywa papieża "swoim przyjacielem".

Poniżej dalsza częœć artykułu

Scalfari przywołuje słowa papieża, który mówił, że ci, którzy się nawracajš, otrzymujš przebaczenie Boga i wchodzš w szeregi dusz, które Go kontemplujš.

Ci natomiast, którzy nie żałujš, nie mogš otrzymać odpuszczenia win. Oni znikajš. Nie ma piekła, jest znikanie grzesznych dusz - miał powiedzieć papież.

Wkrótce po opublikowaniu artykułu w "La Repubblica" oœwiadczenie wydał Watykan, Podkreœlono, że artykuł nie jest "wiernym zapisem rozmowy", a spotkanie papieża z Eugenio Scalfarim było jedynie prywatnš rozmowš, a nie "formalnym wywiadem".

"To, co pisze autor w swoim artykule, jest rekonstrukcjš rozmowy, w której nie cytuje on dosłownie słów wypowiedzianych przez papieża" - brzmi oœwiadczenie Watykanu.

Katolickie media przypominajš kontrowersyjny artykuł Scalfariego z jesieni 2013 roku, po którym przyznał on, że zmanipulował wypowiedzi papieża.