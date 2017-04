Majówka coraz bliżej

W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się miejscowości, które nie są oblegane przez turystów, w których można uciec od stresu. Dlatego rodacy unikają kurortów turystycznych i chętnie wybierają spokojniejsze regiony.Obserwuje to w praktyce w ośrodku WOSIR Szelment, położonym 15 km na północ od Suwałk, gdzie na przestrzeni kilku lat znacząco zwiększyła się liczba urlopowiczów. Ten trend potwierdza chociażby raport Pinterest's 100 for 2017 z którego wynika, że wyjazdy all-inclusive czy popularne atrakcje turystyczne nie zrobią wrażenia na turystach szukających wakacji w 2017 roku. Według raportu Pinterest's 100 for 2017 na topie będzie „poszukiwanie skarbów", lokalnej tradycji i zainteresowanie kulturą regionalną. Turyści chcą jeść, spać, ubierać się, a nawet zachowywać jak mieszkańcy danego miasta, miejscowości.Podlasie oferuje to czego szukają podróżnicy. To wyjątkowy region, od wieków stanowiący przestrzeń styku wielu kultur, religii, mający bogate tradycje, przyciągający dzikością natury i gościnnością mieszkańców. Mało kto wie, że na Podlasiu, zwanym „polskim biegunem zimna", znajduje się nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny. Zimą turyści mogą korzystać ze stoku narciarskiego na którym jest sześć oświetlanych tras zjazdowych. Latem, fani sportów wodnych mają do dyspozycji wyciąg nart wodnych, drugi pod względem długości w Polsce gdzie w 2016 roku odbyły się Grand Prix- Europy i Mistrzostw Polski w narciarstwie wodnym.Również w tym roku WOSIR Szelment będzie gospodarzem mistrzostw Europy w tej dyscyplinie. Atrakcją podlaskiego ośrodka jest też park linowy z trzema trasami, paintball, minigolf oraz bezpieczne trasy rowerowe Green Velo. Dlatego również turyści preferujący aktywny wypoczynek, doskonale odnajdą się w tym regionie kraju.- Paweł Żuk, prezes WOSiR SZELMENT