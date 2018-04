Wspólne rozwiązanie związkowcow i pracodawców s. składek ZUS - komentuje Marek Kobylański

Przedstawiciele pracowników i tych, którzy dajš im zarobić, dogadali się, i to w sprawie niezwykle istotnej. Chodzi o podpisywanie zleceń zamiast umów o pracę.

Wszystko rozbijało się o koszty pracy i elastycznoœć kontraktów. Strona zwišzkowa wytaczała ciężkie działa, oskarżajšc pracodawców o obchodzenie prawa i nieopłacanie składek na ZUS, na czym tracił pracownik i finanse publiczne. Amunicjš pracodawców była swoboda działalnoœci gospodarczej i walka z wysokimi kosztami pracy, które m.in. utrudniajš rozwój przedsiębiorczoœci. Ostrzał trwał długo, aż tu nagle rozejm. NSZZ Solidarnoœć i Federacja Przedsiębiorców Polskich dochodzš do porozumienia w sprawie reform na rynku pracy. Jednym z celów tego porozumienia majš być zmiany przepisów „w kierunku usunięcia ekonomicznej promocji umów cywilnoprawnych...".

A do takiej promocji przyczyniło się też prawo zamówień publicznych. Sektor publiczny wymuszał na swoich prywatnych kontrahentach obniżanie wartoœci umów kosztem bezpoœrednich wykonawców, z którymi zawierano odpowiednio skonstruowane umowy-zlecenia, aby zaniżyć składki ZUS.

Teraz pracodawcy i zwišzkowcy zwierajš szeregi. Rzšd musi to wzišć pod uwagę, przygotowujšc zmiany przepisów. Strona zwišzkowa uzyska to, że zatrudniani na zlecenia będš mieli opłacone składki rentowe i emerytalne, i ta forma zatrudnienia przestanie być konkurencyjna dla umowy o pracę tylko ze względu na koszty ZUS. Z kolei pracodawcy uzyskajš jasnoœć statusu prawnego umów zawieranych z pracownikami, co pozwoli im uniknšć wysokich kar w przyszłoœci.

Takie porozumienie dla wielu uczestników naszego życia publicznego i politycznego może być przykładem, jak unikać jałowych bitew toczonych jedynie dla samej idei prowadzenia sporu. Może warto obrać inny kierunek ataku, nawet jeœli ten sam wybrał nasz najzagorzalszy przeciwnik. Może warto, aby coœ naprawdę zmienić na lepsze.