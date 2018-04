Jan Maciejewski: Nieznośna bliskość bytu

"Globalna wioska" – kłamstwo, które stało się banałem, nieodłšcznym elementem opowiadania o współczesnoœci. Zbitka słów pozwalajšca oswoić nasz œwiat, odnaleŸć w nim element swojskoœci, zakorzenienia. Globalne skrócenie dystansu nie ma jednak nic wspólnego z bliskoœciš, w której żyli niegdyœ mieszkańcy wsi. Wzajemnš troskš o sšsiada i zainteresowaniem nim, naturalnymi tak, jak cykl pór roku wyznaczajšcy rytm życia.

Przepaœć, jaka dzieli wieœ prawdziwš od tej globalnej, najlepiej pozwala zrozumieć funkcjonujšce w socjologii rozróżnienie „oddalenia" od „obcoœci". To pierwsze oznacza, że bliska mi osoba jest daleko, obcoœć z kolei – że blisko mnie znajduje się osoba daleka. Obcym jest ten, którego raz na jakiœ czas mijam, o którym jestem w stanie coœ powiedzieć, ale moja wiedza o nim jest wyłšcznie powierzchowna. Globalizm polega na zastšpieniu oddalenia obcoœciš. Wszyscy jesteœmy blisko, ale bliskoœć ta niewiele znaczy, straciła swojš wagę.

„Nasze wynalazki sš tylko ulepszonymi œrodkami wiodšcymi do nieulepszonego celu, celu już i tak zbyt łatwo osišgalnego. Bardzo nam œpieszno skonstruować telegraf magnetyczny z Maine do Teksasu, a może Maine i Teksas nie majš sobie nic ważnego do przekazania" – pisał w połowie XIX wieku jeden z najwybitniejszych samotników wszech czasów Henry David Thoreau. W wieku 28 lat przeniósł się on do zbudowanej własnoręcznie leœnej chaty, by „wykorzenić z życia wszystko, co nie jest życiem". Spędził w niej równo dwa lata dwa miesišce i dwa dni. Napisana po powrocie do cywilizacji ksišżka „Walden, czyli życie w lesie" jest zbiorem zapisków z drogi do wyzwolenia – z własnych potrzeb i wygód, z „opieki" społeczeństwa, a przede wszystkim ze sposobu postrzegania i doœwiadczania œwiata narzucanego nam przez cywilizację. To opowieœć o autentycznoœci zdobytej dzięki powrotowi do natury.

Thoreau był najłagodniejszym rewolucjonistš wszech czasów. I zarazem jednym z najskuteczniejszych. Nie chciał zmieniać ustroju, nie atakował społeczeństwa. Interesowała go tylko własna wolnoœć; chciał prawa do samotnoœci i życia w zgodzie ze swoim sumieniem. To właœnie biernoœć podniósł do rangi rewolucyjnej siły. Jego esej „O obywatelskim nieposłuszeństwie" inspirował Mahatmę Gandhiego, Martina Luthera Kinga czy Dietricha Bonhoeffera. Bez samotnoœci Thoreau, jego oddalenia, nie byłoby wielkich zmian na skalę całych społeczeństw.

Dzisiaj jednak prawdziwa, twórcza samotnoœć jest dużo trudniejsza do osišgnięcia niż w czasach Thoreau. Stało się tak przez zasadę obcoœci, pozornej bliskoœci, wpisanš w nasz sposób życia. A tam, gdzie więzi sš fałszywe, na pozornoœć skazana jest również ucieczka od nich. Trudno się zdobyć na autentyczny bunt wobec powierzchownej wspólnoty.

To dlatego ponowoczesny bunt osuwa się tak często w kicz. Kicz, o którym Milan Kundera pisał, że wyciska dwie łzy wzruszenia. „Pierwsza łza mówi: jakie to piękne, dzieci biegnšce po trawniku! Druga łza mówi: jakie to piękne, wzruszać się wraz z całš ludzkoœciš dziećmi biegnšcymi po trawniku. Dopiero ta druga łza robi z kiczu kicz. Braterstwo wszystkich ludzi œwiata można zbudować wyłšcznie na kiczu". Kiczowatoœć zglobalizowanego œwiata nie jest wypadkiem przy pracy. To właœnie ona jest esencjš, fundamentem globalnego ładu. ródłem powszechnej bliskoœci, „braterstwa wszystkich ludzi œwiata".

W latach 60. XX wieku Thoreau stał się idolem ruchu hippisowskiego. Jego członkowie mówili właœciwie o tym samym co on. W zasadzie chodziło im o to samo. Ale ich rewolucja była już podszyta kiczem. Miała mniej więcej tyle wspólnego z walkš, którš toczył autor „Obywatelskiego nieposłuszeństwa", ile jedna z dziewczyn miesišca „Playboya", wyznajšca na łamach tego pisma swojš miłoœć do Henry'ego D. Thoreau, mogła mieć pojęcia o powrocie do natury.